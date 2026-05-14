Israel demandará al New York Times por reportaje sobre abusos sexuales sistemáticos a palestinos

Las autoridades de Israel llevarán ante los tribunales al diario The New York Times por un artículo que denunciaba presuntos abusos sexuales generalizados contra detenidos palestinos, informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Netanyahu y el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, ordenaron "iniciar una demanda por difamación contra The New York Times", según un comunicado conjunto emitido por sus oficinas.

El texto, sin aportar pruebas que desmientan el texto periodístico, afirma que la demanda se presenta "tras la publicación por parte de Nicholas Kristof de una de las mentiras más horribles y distorsionadas jamás publicadas contra el estado de Israel en la prensa moderna, que además recibió el respaldo del periódico".

La investigación, publicada el lunes como artículo de opinión por el columnista Kristof, se basa en testimonios recogidos en Cisjordania ocupada por Israel de 14 hombres y mujeres que afirmaron haber sufrido agresiones sexuales por parte de colonos israelíes o miembros de las fuerzas de seguridad.

El reportaje describe "un patrón de violencia sexual israelí generalizada contra hombres, mujeres e incluso niños, por soldados, colonos, interrogadores de la agencia de seguridad interna Shin Bet y, sobre todo, guardias penitenciarios".

Según el informe "no hay pruebas de que los líderes israelíes ordenen violaciones".

La cancillería israelí rechazó el reportaje cuando fue publicado, afirmando que Kristof se basó "en fuentes no verificadas vinculadas a redes relacionadas con Hamás".

También acusó al periódico de haber elegido deliberadamente la fecha de publicación para "socavar" un informe israelí independiente sobre la violencia sexual perpetrada por Hamás durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, publicado el mismo día.

Crecen la denuncias de tortura y violencia sexual a manos soldados de Israel

Las acusaciones de abusos sexuales contra detenidos palestinos no son un hecho aislado ni reciente.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han documentado durante años denuncias de tortura, humillaciones sexuales y violencia física en cárceles y centros de detención israelíes, especialmente tras el inicio de la ofensiva sobre Gaza en octubre de 2023.

Ex prisioneros palestinos han relatado golpizas, desnudez forzada, amenazas de violación y agresiones sexuales durante interrogatorios y traslados, en medio de un clima de impunidad denunciado por organismos de derechos humanos.

En agosto de 2024, expertos de Naciones Unidas alertaron sobre “patrones sistemáticos” de violencia sexual y tratos degradantes contra palestinos detenidos por fuerzas israelíes. Los relatores señalaron que existían testimonios coincidentes sobre violaciones, abusos con objetos, amenazas sexuales y actos de tortura cometidos en centros militares y penitenciarios.

Varias de estas denuncias surgieron tras revelaciones sobre el centro de detención de Sde Teiman, en el desierto del Néguev, donde médicos y exempleados israelíes describieron condiciones extremas, maltratos y prácticas que compararon con tortura institucionalizada.

La decisión del gobierno de Benjamin Netanyahu de demandar a The New York Times ocurre en un contexto de creciente aislamiento internacional de Israel por las denuncias de crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania ocupada. Diversos sectores críticos consideran que la ofensiva judicial contra el periódico busca desacreditar testimonios de víctimas y desviar la atención de las investigaciones sobre abusos cometidos por soldados y colonos israelíes.

Mientras Israel rechaza las acusaciones y las atribuye a campañas de desinformación, las denuncias continúan acumulándose ante tribunales internacionales y organismos humanitarios.

Con información de AFP.