Trump dispuesto a esperar unos días para obtener "respuesta adecuada" de Irán

El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que Estados Unidos está dispuesto a lanzar nuevos ataques contra Irán si la república islámica no acepta un acuerdo de paz, pero insinuó que Washington podría esperar unos días para "obtener las respuestas adecuadas".

En declaraciones a periodistas, Trump afirmó que la situación se encontraba "justo en el límite" y que podría agravarse rápidamente.

Seis semanas después de que suspendiera la Operación Furia Épica para lograr un alto el fuego, las negociaciones para poner fin a la guerra han avanzado poco, mientras que el alza de los precios de la gasolina ha lastrado la popularidad de Trump.

Créanme, si no obtenemos las respuestas adecuadas, todo irá muy rápido. Estamos todos listos para actuar", dijo en la Base Conjunta Andrews. Cuando se le preguntó cuánto tiempo esperaría, Trump respondió: "Podrían ser unos días, pero podría suceder muy rápidamente".

Irán ha amenazado repetidamente con tomar represalias por cualquier nuevo. "Si se repite la agresión contra Irán, la prometida guerra regional se extenderá más allá de la región esta vez", dijo la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por los medios estatales.

Trump reiteró su determinación de no permitir que Irán tenga armas nucleares.

Estamos en las etapas finales con Irán. Veremos qué pasa. O llegamos a un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas que son un poco desagradables, pero esperemos que eso no suceda", declaró a periodistas a primera hora del día. "Lo ideal sería que murieran pocas personas, en lugar de muchas. Podemos hacerlo de cualquier manera".

Habló con el presidente turco, Tayyip Erdogan , quien acogió con satisfacción la prórroga del alto el fuego y le dijo a Trump que creía que era posible una "solución razonable", informó Ankara.

Mohammad Baqer Qalibaf, principal negociador de paz de Irán, afirmó en un mensaje de audio difundido en las redes sociales que "las maniobras evidentes y encubiertas del enemigo" demuestran que Washington está preparando nuevos ataques.

En un nuevo esfuerzo diplomático, el ministro del Interior de Pakistán -que acogió la única ronda de conversaciones de paz celebrada hasta la fecha y que desde entonces ha actuado como conducto para los mensajes entre las partes- se encontraba el miércoles en Teherán.

Irán presentó una nueva oferta a Estados Unidos esta semana. Las descripciones de Teherán sugieren que repite en gran medida los términos rechazados anteriormente por Trump, incluidas las exigencias de control del estrecho de Ormuz, la indemnización por daños de guerra, el levantamiento de las sanciones, la liberación de los activos congelados y la salida de tropas.

Trump declaró el martes que había estado a una hora de ordenar ataques esta semana en respuesta a las peticiones de varios vecinos de Irán.

Irán ha cerrado en gran medida el estrecho de Ormuz a todos los barcos, salvo a los suyos, desde que comenzó la guerra estadunidense-israelí en febrero, lo que ha provocado la mayor interrupción del suministro energético mundial de la historia. Estados Unidos respondió el mes pasado con su propio bloqueo a los puertos iraníes.

Irán anunció el miércoles una "zona marítima controlada" en el estrecho y afirmó que el tránsito requeriría la autorización de la autoridad recién creada. Afirma que su objetivo es reabrir el estrecho a los países amigos que cumplan sus condiciones.

Dos gigantescos petroleros chinos cargados con unos 4 millones de barriles de petróleo salieron del estrecho el miércoles. Irán había anunciado la semana pasada, mientras Trump se encontraba en Pekín para una cumbre, que había llegado a un acuerdo para flexibilizar las normas para los buques chinos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur dijo el miércoles que un petrolero coreano estaba cruzando el estrecho en cooperación con Irán.

La agencia de seguimiento marítimo Lloyd's List indicó que al menos 54 buques habían transitado por el estrecho la semana pasada, aproximadamente el doble que la semana anterior. Pero eso sigue siendo una pequeña fracción de los aproximadamente 140 que lo solían cruzar cada día antes de la guerra.

Terminar la guerra en Irán

Trump se encuentra bajo presión para poner fin a la guerra, ya que el aumento de los precios de la energía está perjudicando a su Partido Republicano de cara a las elecciones al Congreso de noviembre.

Los futuros del referencial Brent a un mes cerraron a 105.02 dólares por barril, con una caída del 5.63 por ciento en el día, ante las renovadas esperanzas de un acuerdo.

Los inversionistas están ansiosos por evaluar si Washington y Teherán pueden realmente encontrar un terreno común y alcanzar un acuerdo de paz, con la postura de EU cambiando a diario", dijo Toshitaka Tazawa, analista de Fujitomi Securities.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron a miles de personas en Irán antes de que se suspendieran en un alto el fuego a principios de abril. Israel también ha matado a miles más y ha expulsado a cientos de miles de sus hogares en Líbano, país que invadió para atacar a la milicia Hezbolá.

El alto el fuego con Irán se ha mantenido en su mayor parte, aunque se produjo un repunte de los ataques contra el transporte marítimo y los Estados del golfo Pérsico a principios de mayo, cuando Trump anunció una misión naval para reabrir el estrecho. El mandatario canceló la operación, denominada "Proyecto Libertad", tras solo 48 horas.

Esta semana se ha producido una nueva oleada de drones lanzados contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que afirmaron que procedían de Irak, donde operan milicias aliadas a Irán.

Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmaron que iniciaron la guerra para frenar el apoyo de Irán a las milicias regionales, desmantelar su programa nuclear, destruir su capacidad de misiles y facilitar a los iraníes el derrocamiento de sus gobernantes.

Sin embargo, la guerra aún no ha privado a Irán de sus reservas de uranio enriquecido casi apto para armas, ni de su capacidad para amenazar a sus vecinos con misiles, drones y milicias aliadas.

El liderazgo clerical iraní, que se había enfrentado a un levantamiento masivo a principios de año, resistió el ataque de la superpotencia sin que se observaran señales de una oposición organizada.