La agencia antidrogas de Nigeria anunció este miércoles haber desmantelado el mayor laboratorio de metanfetamina a escala industrial descubierto en el país y la detención de nueve sospechosos, entre ellos tres ciudadanos mexicanos.

Nigeria ha sido considerada durante años un punto clave en la producción y el tráfico de drogas ilícitas hacia Europa y otras naciones africanas.

El operativo, realizado en una granja remota del suroeste, permitió localizar un “laboratorio clandestino a escala industrial, el más grande jamás descubierto en Nigeria, oculto en un bosque del estado de Ogun”, según informó la Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

La operación incluyó además redadas en dos viviendas de un exclusivo barrio de Lagos, donde se incautaron químicos valorados en 362 millones de dólares, entre ellos cristal de metanfetamina.