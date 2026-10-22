Ben Gvir acusa a Netanyahu de prometer a Europa que lo excluirá del próximo gobierno israelí

El partido ultraderechista Poder Judío, que lidera el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, acusó este domingo en un comunicado oficial al primer ministro Benjamin Netanyahu de prometer en secreto a varios gobiernos europeos que Ben Gvir no formará parte del próximo gobierno israelí tras las elecciones del 27 de octubre.

Netanyahu, líder del Likud, es buscado por la Corte Penal Internacional, que emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Israel rechaza esa acusación.

Veo estas cosas con gran tristeza. Hace mucho que escucho esas informaciones y rezaba para que no fueran ciertas”, afirmó Ben Gvir.

El ministro sostiene que Netanyahu dio garantías a ministros de Asuntos Exteriores y a cargos aún más altos de países europeos. No nombró a ningún gobierno ni presentó pruebas.

Pleito abierto en la coalición de Netanyahu

El Likud negó la acusación. Según el Times of Israel, el partido respondió con una frase breve.

“Ben Gvir continúa con la falsa maniobra política”, indicó el Likud en su respuesta.

Ben Gvir advirtió a Netanyahu de que no busque legitimación a su costa, según el diario Yedioth Aharonot.

“No cuentes con la legitimación de la izquierda. No cuentes con la izquierda, que lleva décadas tras de ti. Siempre te odiarán”, dijo.

Para el ministro, el futuro político de Netanyahu depende de una coalición de derecha sólida y no de incluir a partidos de centro.

Bibi necesita un Ben Gvir fuerte, no un Eisenkot fuerte”, planteó, en referencia a Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor y hoy líder opositor.

El Likud añadió que Netanyahu dejó claro que cualquier gobierno incluirá a los socios actuales de la coalición y que invitará a todos los partidos sionistas.

Netanyahu afirmó la semana pasada, en un acto de campaña, que Ben Gvir no conservaría el Ministerio de Seguridad Nacional. La disputa se agravó el jueves, cuando Netanyahu afirmó que las carteras de Defensa y Seguridad Nacional seguirán bajo control del Likud. Eso cerraría a Ben Gvir el acceso al Ministerio de Defensa, que él busca abiertamente.

“Muerte a los árabes”: cánticos en Tel Aviv

Más tarde, Ben Gvir intervino en un acto en la Universidad de Tel Aviv. Manifestantes interrumpieron su discurso con gritos de “No habrá fascismo aquí”, y un grupo más reducido respondió coreando “Muerte a los árabes”.

Ben Gvir argumentó que Hamás no distinguió entre izquierda y derecha el 7 de octubre de 2023, y que mataba israelíes “porque somos judíos”. También insistió en su voluntad de “conquistar Gaza”.

El ministro tiene un historial de condenas penales por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista, según medios y organizaciones que han documentado su trayectoria.

En junio de 2025, el Reino Unido y otros cuatro países sancionaron a Ben Gvir y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, por incitar a la violencia contra palestinos en Cisjordania.

La discusión llega a una semana de las elecciones, con un socio de coalición que acusa al primer ministro de negociar su salida a espaldas de su base.