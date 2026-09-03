Ministro de Israel festeja el recorte de condiciones en cárceles de reclusas palestinas

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, aseguró sentirse "feliz" por haber reducido al "mínimo del mínimo" las condiciones de internamiento para la población palestina encarcelada en el país.

El funcionario hizo estas declaraciones durante una visita a la cárcel de Damon, a las afueras de Haifa, en el norte de Israel, donde reivindicó que las prisiones "no son un hotel" ante un grupo de presas palestinas.

Yo soy el responsable de eso. Quien haga daño a mis hermanos no vivirá como en un hotel. Estoy feliz de haber rebajado las condiciones al mínimo del mínimo", afirmó Ben Gvir.

La conversación fue publicada en video por el propio ministro en sus redes sociales. En las imágenes, las reclusas, cuyos rostros aparecen borrosos para evitar su identificación, permanecen en fila frente a un muro y denuncian condiciones que calificaron como "muy malas", con irrupciones recurrentes en las celdas, sin duchas adecuadas ni agua corriente, y sin ningún tipo de atención sanitaria.

"No tenemos el trato especial que necesitamos como mujeres. Necesitamos un baño individual. Tenemos prurito e irritaciones", relató una de las reclusas, quien dijo pertenecer a Yihad Islámica.

Ben Gvir respondió de forma tajante a los reclamos, sin mostrar disposición a revisar las medidas de confinamiento.

No quiero ayudaros. No necesito ayudaros. Vosotros secuestrasteis a nuestros hijos. ¿Por qué debería de ayudaros? Estar en las cárceles de Israel como en un campamento de verano se ha acabado", respondió el ministro, quien agregó que los rehenes israelíes retenidos por Yihad Islámica en Gaza "solo podían rezar por tener estas condiciones".

El ministro calificó además los señalamientos de las reclusas como "quejas de los terroristas" en el texto que acompañó al video difundido en sus redes. "Nuestros rehenes no tuvieron condiciones. ¡Seguiré aplicando una política de mínimos!", enfatizó.

La postura de Ben Gvir se enmarca en un contexto de endurecimiento normativo más amplio en Israel hacia la población palestina encarcelada, la mayoría acusada de delitos de terrorismo. En marzo pasado, el país aprobó una ley que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento a palestinos y en secreto para ese delito, aunque únicamente para personas palestinas, ya que excluye de manera expresa a cualquier ciudadano israelí.

Diversas organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales han cuestionado esta legislación por su carácter discriminatorio, al señalar que su formulación está orientada de manera exclusiva a aplicarse contra la población palestina.

Ben Gvir ha convertido el endurecimiento de las condiciones carcelarias en uno de los ejes centrales de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad Nacional, presentándolo públicamente como el cumplimiento de una promesa hecha a la sociedad israelí tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El video difundido por el propio ministro se suma a una serie de comunicaciones similares en las que ha mostrado, de manera directa, las condiciones de reclusión aplicadas a la población palestina en centros penitenciarios israelíes, en un formato que ha generado tanto respaldo entre sectores de la derecha israelí como fuertes críticas de organismos internacionales de derechos humanos.