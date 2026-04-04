En la Vigilia Pascual, el Papa insta al mundo a no hacerse indiferente ante la guerra

El Papa León XIV guió a los católicos de todo el mundo hacia la Pascua en una misa de vigilia celebrada el sábado por la noche en la basílica de San Pedro e instó a la gente a no dejarse paralizar por la magnitud de los conflictos que asolan el mundo, sino a trabajar por la paz.

El Santo Padre, quien se ha erigido en crítico abierto de la guerra de Estados Unido e Israel contra Irán, dijo que se ha permitido que la desconfianza y el miedo "rompan los lazos que nos unen a través de la guerra, la injusticia y el aislamiento de pueblos y naciones".

¡No permitamos que nos paralicen!", exhortó el primer Papa estadounidense en una misa celebrada en la noche más santa del calendario católico, cuando, según la Biblia, Jesús resucitó de entre los muertos.

León XIV no mencionó ningún conflicto específico durante la misa, en la que también bautizó a diez adultos conversos al catolicismo.

En su homilía ante miles de fieles en la iglesia más grande de la cristiandad, el Sumo Pontífice instó a los católicos a seguir el ejemplo de los santos que, según dijo, lucharon por la justicia para que "los dones pascuales de la armonía y la paz puedan crecer y florecer en todas partes".

León XIV, conocido por elegir cuidadosamente sus palabras, ha intensificado sus críticas a la guerra de Irán en las últimas semanas.

El Papa dijo el domingo pasado que Dios rechaza las oraciones de los líderes que inician guerras y tienen "las manos manchadas de sangre". El martes hizo un llamamiento directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instándole a encontrar una "vía de salida" para poner fin a la guerra.

El Santo Padre concluirá las celebraciones de Pascua el domingo por la mañana con una misa en la Plaza de San Pedro e impartirá una bendición y un mensaje especiales, momento en el que suele realizar un importante llamamiento internacional.