Auto sale disparado contra el público del Rally Sudamericano dejando un muerto | VIDEO

Un trágico accidente marcó la jornada del Rally Sudamericano en Argentina, cuando un automóvil perdió el control y terminó volcando contra el público en la provincia de Córdoba. El hecho dejó como saldo una persona fallecida y al menos tres heridos, lo que obligó a los organizadores a suspender de manera definitiva la competencia.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales por la organización del evento, el incidente se produjo cuando uno de los vehículos participantes se desvió de la ruta y se proyectó hacia la zona destinada a los espectadores. El coche era conducido por el piloto Didier Arias, acompañado por su copiloto Héctor Núñez, quienes ocupaban la posición número 13 en la clasificación general al momento del accidente.

Los reportes preliminares señalan que el automóvil habría impactado contra una irregularidad del terreno, lo que provocó que el conductor perdiera el control y derivara en una volcadura. Como consecuencia, el vehículo salió de la pista y embistió a varias personas que se encontraban observando la competencia.

En el lugar, un joven de 25 años, originario de la zona, resultó gravemente herido y posteriormente perdió la vida. Además, al menos tres personas más sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron atendidas por los equipos de emergencia que acudieron de inmediato.

La zona fue acordonada por efectivos policiales y brigadas de rescate, mientras se procedía a evacuar y asistir a los afectados. Las autoridades deportivas confirmaron la apertura de una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.

En un comunicado oficial, los organizadores lamentaron profundamente lo ocurrido, expresaron sus condolencias a los familiares de la víctima y aseguraron que se brindará apoyo a los afectados. Asimismo, informaron que, debido a la gravedad del suceso, la competencia quedaba suspendida de forma definitiva.