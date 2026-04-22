Agresión en Líbano: Israel cesa a soldados por golpear estatua de Jesús 

El ejército israelí anunció que dos soldados serán sancionados con 30 días de detención militar y apartados del servicio de combate por la destrucción de una estatua de Jesús en el sur de Líbano.

Esto, a raíz de una foto difundida en internet en la que se ve a un soldado israelí golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Jesús crucificado, en la localidad mayoritariamente cristiana de Debel.

En un inicio, el gobierno del país hebreo insistió en que la fotografía no era real; sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel admitieron el incidente posteriormente.

Este lunes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió "medidas severas" contra los soldados.

La Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa, en un comunicado publicado por el Patriarca Latino de Jerusalén, expresó "su profunda indignación y su condena sin reservas".

Este acto constituye una grave afrenta a la fe cristiana y se suma a otros incidentes denunciados de profanación de símbolos cristianos por parte de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano", se lee en el comunicado.

En la misma declaración, la Asamblea renovó su llamado de "terminar con una guerra que ha atormentado a la región por demasiado tiempo ya".