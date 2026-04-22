Desalojan a periodistas de la Casa Blanca por alerta de seguridad

Una alerta de seguridad obligó al desalojo de periodistas que se encontraban cubriendo actividades en la Casa Blanca, en Washington D.C., Estados Unidos. El Servicio Secreto detectó una posible amenaza en las inmediaciones del complejo presidencial y decidió reubicar a los reporteros en la sala de prensa.

De acuerdo con Libbey Dean, corresponsal de NewsNation en la Casa Blanca, las operaciones de la prensa se vieron interrumpidas de manera repentina y los periodistas tuvieron que refugiarse dentro del recinto. Los primeros reportes señalan que los comunicadores se encontraban en el área ajardinada cuando se activó la alerta.

La periodista Inés Pohl compartió en su cuenta de X imágenes de la actividad en los alrededores y destacó que la alerta se produjo poco después de que un hombre fuera detenido por traspasar una barrera de seguridad cercana al complejo presidencial.

El jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, confirmó posteriormente que el episodio ocurrió “poco después de que un hombre saltara por encima de la barda del Edificio del Tesoro”, ubicado junto a la Casa Blanca.

Minutos después, un funcionario de la Casa Blanca informó que la alerta se originó por un error de comunicación.

"La postura de seguridad en el complejo de la Casa Blanca fue elevada temporalmente por exceso de precaución debido a lo que resultó ser una comunicación errónea por radio. No hubo amenaza y las operaciones normales se reanudaron poco después."

El incidente se registró alrededor de las 11:30 horas de Washington D.C. y, aunque generó momentos de tensión, no pasó a mayores. No se reportaron personas heridas ni daños materiales.