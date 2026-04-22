Irán intercepta dos portacontenedores que intentaban salir del Golfo Pérsico

Fuerzas iraníes interceptaron dos buques portacontenedores que intentaban salir del golfo Pérsico por el estrecho de Ormuz, tras abrir fuego contra ellos y contra otra embarcación. Se trata de la primera acción de este tipo desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel en febrero.

La agencia semioficial Tasnim confirmó las incautaciones y señaló que la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtió que cualquier alteración del orden en el estrecho será considerada una “línea roja”.

Los buques retenidos son el MSC Francesca, con bandera panameña, y el Epaminondas, con bandera liberiana y operado por una empresa griega. El CGRI los acusó de carecer de permisos y manipular sus sistemas de navegación. El Epaminondas denunció haber recibido disparos a unas 15 millas náuticas de Omán, con daños en el puente de mando por proyectiles y granadas lanzadas desde una lancha artillada.

La tripulación del Epaminondas, integrada por ucranianos y filipinos, permanece bajo incertidumbre, mientras que el MSC Francesca fue alcanzado por disparos cerca de la costa iraní, aunque sin daños ni heridos. Un tercer buque liberiano también recibió fuego en la zona, pero pudo continuar su ruta.

Precio del crudo sigue en aumento

Tras los incidentes, el precio del crudo repuntó alrededor de un 1%. Analistas advierten que el cierre del estrecho y la guerra con Irán generan un escenario sin precedentes, con alta volatilidad en los mercados.

El estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial, ha visto reducido su tráfico de unos 130 buques diarios a apenas una veintena desde el inicio del conflicto. Teherán impuso restricciones tras los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel en febrero, mientras Washington bloqueó posteriormente el comercio marítimo iraní.

Con información de Reuters.