Rusia alerta plan para ligarlo con cárteles del narco; en México, Venezuela y Colombia

MADRID.— La Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) alertó de un plan supuestamente orquestado por un país occidental junto con Ucrania, sin detallar concretamente qué actor, para vincular a Moscú con el suministro ilícito de armas en países latinoamericanos como Venezuela, Colombia y México.

Según la información recibida por el SVR, un servicio de inteligencia de un país occidental, en coordinación con sus aliados ucranianos, pretende escenificar otro espectáculo antirruso”, señaló el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que tacha el supuesto plan de “un drama de narcotráfico de tercera categoría”.

“El plan consiste en acusar a Rusia de suministrar ilegalmente armas a cárteles de la droga y otros grupos delictivos organizados en Venezuela, Colombia y México”, indicó, para añadir que con este fin se están introduciendo en estos países armas de fabricación rusa “capturadas por el enemigo durante la operación militar especial”, en referencia a la invasión de Ucrania.

También se incluyen “materiales de audio y vídeo manipulados que servirían como supuestas pruebas de que ciudadanos rusos estarían suministrando armas a destinatarios latinoamericanos a través de intermediarios”.

Según Rusia, se busca que las falsas pruebas se complementen con “documentos falsificados” para vincular a miembros de las Fuerzas Armadas rusas con el plan para infiltrar armas en estos países latinoamericanos.

“Los responsables de la operación esperan ingenuamente que esto deteriore las relaciones constructivas de Rusia con los países de la región y presione a los gobiernos latinoamericanos para que apoyen la línea antirrusa de Occidente”, denunció Moscú, quien atribuye este supuesto plan a “rusófobos” que, a su juicio, evidencian “su absoluta falta de escrúpulos morales y su dependencia del mismo manual obsoleto de siempre”.

Acusan escalada

La Embajada de Rusia en Reino Unido acusó a Londres de “optar deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana” al calor de las informaciones acerca del uso por parte de Ucrania de drones británicos en ataques a territorio ruso.

“Las informaciones que indican que el régimen de Kiev está utilizando drones británicos para realizar ataques en territorio ruso confirman que Londres está optando deliberadamente por una escalada de la crisis ucraniana, mientras hipócritamente profesa un deseo de paz”, denunció la legación diplomática en un comunicado difundido en redes.

Esta declaración llega después de que el diario británico The Sunday Times publicara el domingo que drones fabricados por dos empresas nacionales y suministrados a Ucrania se habían utilizado en la campaña de ataques ucranianos contra objetivos militares e industriales en territorio ruso, información con la que coincide la BBC.

“Las acciones de Londres inevitablemente tendrán consecuencias por las que deberá rendir cuentas”, advirtió la Embajada rusa.

Sentencian a líder de partido antiguerras

MOSCÚ.— Un tribunal ruso condenó a 11 años de prisión al político opositor Lev Shlosberg, vicepresidente del partido antiguerras Yábloko, por sus críticas a la ofensiva de Rusia en Ucrania.

El tribunal de Pskov declaró a Shlosberg culpable de “acciones públicas destinadas a desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia”.

El político, de 63 años, es uno de los poquísimos adversarios del Kremlin que permanecieron en Rusia después de que el gobierno lanzara una dura campaña de represión contra la disidencia tras el ataque a Ucrania en 2022.

Dos dirigentes de Yábloko, Nikolay Rybakov y Grigory Yavlinsky, calificaron la decisión como “la tragedia de la desintegración de la justicia rusa moderna” y afirmaron que el partido buscará poner fin al procesamiento de Shlosberg por todos los medios legales.

La semana pasada, Yábloko, el único partido antibélico de Rusia que sigue funcionando en el país, fue excluido de las elecciones legislativas de septiembre.

AFP