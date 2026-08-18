Frenan proyecto en frontera con México; oposición bipartidista

WASHINGTON.— El gobierno de Donald Trump pausó la construcción de un megaproyecto de ingeniería de 1,700 millones de dólares en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, frontera con México, ante la férrea oposición bipartidista.

“Ordené una pausa en toda actividad en ese parque, en lo que respecta a la construcción, hasta que pueda ir allí y hacer una evaluación personal”, dijo el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, en un video publicado en X.

Agregó que hablaría con actores locales y que esta semana habría más noticias.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planea construir barreras para vehículos, caminos de patrullaje, e instalar iluminación y tecnología de detección en todo el parque, conocido por sus vistas espectaculares y su rica biodiversidad, que incluye cientos de especies de aves, linces rojos y osos negros.

A principios de este mes, las excavadoras comenzaron las obras en las tierras públicas que combinan ecosistemas de desierto, río y montaña y que albergan el famoso Cañón de Santa Elena.

La administración Trump había eximido el cumplimiento de decenas de leyes ambientales para dar luz verde al proyecto para frenar la inmigración.

La feroz oposición al proyecto ha trascendido las líneas partidistas, e incluye a los 14 jueces de condado de la frontera de Texas, quienes firmaron una carta abierta en la que apoyaron la seguridad fronteriza, pero pidieron soluciones más “prácticas”.