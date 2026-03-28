Hutíes de Yemen atacan Israel y amplían conflicto en Oriente Medio

Los rebeldes hutíes de Yemen se sumaron este sábado a la guerra de Oriente Medio con un ataque contra Israel, el primero por parte de estos aliados de Irán tras un mes de conflicto que ha sacudido la economía mundial.

La intervención del grupo proiraní amenaza con perturbar la navegación en el mar Rojo, una ruta alternativa clave para algunas monarquías petroleras del Golfo ante el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Primer ataque hutí contra Israel en el conflicto

Irán utilizó misiles de largo y medio alcance en una de sus operaciones más extensas desde el inicio de la guerra. REUTERS

En una declaración en video difundida en X, un portavoz hutí afirmó que el movimiento lanzó su “primera operación” contra Israel mediante el disparo de misiles balísticos dirigidos a objetivos militares sensibles.

Horas antes, el ejército israelí informó que había interceptado un ataque procedente de Yemen. No se reportaron víctimas ni daños.

Este grupo forma parte del llamado “eje de la resistencia”, alineado con Irán, y había amenazado en la víspera con incorporarse al conflicto.

Expansión regional y nuevos frentes de ataque

La guerra comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, acción en la que murió el ayatolá Alí Jamenei.

Civiles desplazados en Líbano buscan refugio mientras continúan los bombardeos de Israel. REUTERS

Desde entonces, el conflicto se ha extendido por la región, afectando la economía global por problemas de suministro y el encarecimiento del petróleo y el gas.

En otros frentes:

El presidente del Líbano calificó como “un crimen” la muerte de tres periodistas en un ataque israelí. Además, el ministro de Salud libanés reportó la muerte de 51 trabajadores sanitarios desde el 2 de marzo.

Irán reivindicó un ataque contra un buque logístico estadunidense cerca del puerto omaní de Salalah, en el mar Arábigo, donde un hombre resultó herido.

También se reportaron ataques contra el aeropuerto de Kuwait, el de Erbil en el Kurdistán iraquí, y lanzamientos de misiles y drones en una zona industrial de Emiratos Árabes Unidos.

En Jerusalén, periodistas escucharon dos explosiones tras la detección de misiles procedentes de Irán.

El mar Rojo se vuelve estratégico en la guerra

El mar Rojo ha adquirido un papel central en el conflicto.

Durante la guerra entre Israel y Hamás (2023–2025), los hutíes ya habían atacado buques comerciales en esta zona y en el golfo de Adén, aunque hasta ahora no participaban en este nuevo enfrentamiento.

Bombardeos en Líbano forman parte de la expansión regional de la guerra. AFP

Arabia Saudita ha redirigido gran parte de sus exportaciones de petróleo hacia el puerto de Yanbu para evitar el estrecho de Ormuz, controlado de facto por Irán, por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Las acciones iraníes contra infraestructuras energéticas y objetivos estadunidenses han contribuido a la volatilidad de los mercados.

Presión diplomática y posible negociación

A pesar de la escalada, Estados Unidos sostiene que el conflicto podría acercarse a su fin.

El presidente Donald Trump afirmó que sus fuerzas desmantelaron el aparato militar iraní. Su enviado especial, Steve Witkoff, señaló que espera que Irán acepte negociar “esta semana”.

Washington espera la respuesta de Teherán a un plan de paz de quince puntos que, según Witkoff, “podría resolverlo todo”.

Pakistán acogerá en Islamabad reuniones entre ministros de Exteriores de Arabia Saudita, Turquía y Egipto para abordar la crisis. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ya sostuvo conversaciones con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien elogió sus esfuerzos de mediación.

Ataques a infraestructura estratégica en Irán

Mientras se exploran salidas diplomáticas, Israel mantiene sus ofensivas.

Tras bombardear instalaciones nucleares y una planta siderúrgica, lanzó este sábado una nueva ola de ataques contra Teherán. Periodistas reportaron una decena de explosiones y columnas de humo en el este de la capital.

La ofensiva militar de Estados Unidos e Israel ha impactado más de 10 mil objetivos en territorio iraní. via REUTERS

Los ataques obligaron a detener la producción en una de las principales acerías del suroeste iraní, según la empresa Khuzestan Steel.

Los Guardianes de la Revolución advirtieron que responderán a cualquier daño económico atacando instalaciones industriales en la región.

En Abu Dabi, la empresa Emirates Global Aluminium sufrió daños severos por un ataque iraní con misiles y drones.

Medios estadunidenses informaron además que al menos una docena de soldados estadunidenses resultaron heridos, dos de ellos graves, en un ataque contra una base aérea en Arabia Saudita.

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