Starmer se aferra al cargo pese a presión; apoyo dividido en el partido laborista

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer decidió “seguir gobernando” pese a las voces que desde el Partido Laborista le piden dimitir, entre ellas cuatro miembros de su gabinete, que presentaron su renuncia.

Los secretarios de Estado Miatta Fahnbulleh (Vivienda), Jess Phillips (Protección en violencia contra mujeres y niñas), Alex Davies-Jones (Víctimas y justicia) y Zubir Ahmed (Seguridad sanitaria) dejaron sus funciones en desacuerdo con el liderazgo del partido.

Además, al menos 80 diputados laboristas han pedido a Starmer que dimita.

Las voces discordantes dentro del laborismo llegan tras el duro revés del gobierno en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo.

Canva

En respuesta a esa oposición, más de un centenar de diputados laboristas firmaron una carta de apoyo al primer ministro.

Tenemos una tarea difícil por delante para recuperar la confianza del electorado. Ese trabajo debe comenzar hoy, con todos nosotros trabajando juntos para ofrecer el cambio que el país necesita. Este no es el momento para una contienda por el liderazgo”, afirmaron en la carta.

Los laboristas tienen mayoría absoluta en el Parlamento, con 403 diputados, algunos favorables a Starmer y otros contrarios, en una cámara de 650. Pese a esta división, el premier aseguró que seguirá en el puesto.

El Partido Laborista tiene un proceso para desafiar a un líder y ese proceso no se ha activado. El país espera que sigamos gobernando. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete”, afirmó Starmer.

Keir Starmer, primer ministro británico. Foto: Reuters.

Partido Laborista, aún sin candidato

El proceso del Partido Laborista para desafiar a un líder, al que se aferró el primer ministro Keir Starmer ayer en el comunicado de Downing Street, requiere que un candidato se declare formalmente y obtenga el apoyo de 81 diputados (20% del grupo parlamentario).

Una eventual salida de Starmer no provocaría elecciones legislativas, sino su sustitución por otra figura del laborismo.

Los posibles relevos de Starmer según la prensa británica

Los medios británicos mencionan varios nombres desde hace semanas, siendo Wes Streeting, actual ministro de Sanidad, una de las opciones.

Streeting, de 43 años, es diputado parlamentario, condición indispensable para ser jefe de gobierno.

Otro aspirante serio es Andy Burnham, de 56 años, alcalde del área metropolitana de Mánchester y la personalidad laborista más popular, según las encuestas.

Pero Burnham no puede presentarse por no tener escaño en el Parlamento.

Para que pudiera presentarse, deberían organizarse elecciones en una circunscripción en la que los laboristas tuvieran el triunfo garantizado, pero eso llevaría meses e implicaría que un diputado dimitiera para dejarle el puesto.

Otra opción es la antigua viceprimera ministra Angela Rayner, de 46 años.

Starmer cuenta con apoyos en el gobierno, como el viceprimer ministro y titular de Justicia, David Lammy, y el de Comercio, Jonathan Reynolds, según Sky News.

El ministro de Trabajo, Pat McFadden, animó a Starmer a “seguir luchando”.

“Va a seguir haciendo su trabajo como debe hacerlo y como el pueblo espera que lo haga”, declaró McFadden.

Muchos responsables laboristas desean evitar reproducir una situación comparable a la de 2022, cuando los conservadores tuvieron tres primeros ministros en cuatro meses.

Con información de AFP.

*mcam