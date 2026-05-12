Detectan posible caso de hantavirus de tercera generación un vuelo

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia epidemiológica sobre un posible caso de hantavirus de “tercera generación” relacionado con el brote detectado en el crucero neerlandés MV Hondius, situación que ha encendido nuevas alertas en Europa debido al temor de una cadena más amplia de contagios.

El caso involucra a un ciudadano italiano de 25 años, originario de Calabria, quien actualmente permanece bajo cuarentena en un hospital especializado en enfermedades infecciosas tras haber presentado sospechas de contagio luego de compartir vuelo con una pasajera infectada.

De acuerdo con reportes publicados por The Telegraph, el hombre viajó el pasado 25 de abril en un vuelo de la aerolínea KLM entre Johannesburgo y Ámsterdam sentado cerca de Miriam Schilperoord, una mujer neerlandesa de 69 años vinculada al brote del crucero MV Hondius y que falleció posteriormente tras presentar complicaciones relacionadas con el virus.

El caso ha generado especial atención porque algunos especialistas consideran que podría tratarse de una posible transmisión de “tercera generación”, término utilizado para describir contagios derivados de personas previamente infectadas durante el brote inicial.

El doctor Steven Quay, citado por medios internacionales, explicó que los llamados casos de “segunda generación” corresponden a personas que desarrollaron síntomas tras haber tenido contacto con el presunto “paciente cero”, identificado como Leo Schilperoord, de 70 años, quien habría abordado el crucero infectado con la cepa Andes del hantavirus.

Según el especialista, los contagios secundarios detectados hasta ahora desarrollaron síntomas aproximadamente 22 días después de la exposición inicial.

“El 19 de mayo es una buena fecha para tener en cuenta. Si los casos continúan después de esa fecha, probablemente serán casos de segunda o tercera generación”, advirtió el doctor Quay.

El 19 de mayo es una buena fecha para tener en cuenta. Si los casos continúan después de esa fecha, probablemente serán casos de segunda o tercera generación”, advirtió el doctor Quay.

Europa intensifica monitoreo por pasajeros y contactos cercanos

El brote relacionado con el MV Hondius y varios vuelos internacionales activó protocolos de vigilancia sanitaria en distintos países europeos, donde las autoridades rastrean pasajeros, tripulaciones y posibles contactos cercanos.

Uno de los episodios que más preocupación generó ocurrió en Países Bajos, luego de que una azafata de KLM fuera hospitalizada en Ámsterdam tras presentar síntomas compatibles con hantavirus después de atender a la pasajera neerlandesa fallecida.

Aunque posteriormente la Organización Mundial de la Salud confirmó que la tripulante dio negativo en las pruebas, el incidente evidenció el nivel de alerta que existe actualmente entre autoridades sanitarias internacionales.

En Italia, al menos cuatro pasajeros vinculados con el vuelo procedente de Johannesburgo fueron enviados a distintas regiones, entre ellas Calabria, Toscana, Campania y Véneto, donde permanecen bajo observación médica mientras concluye el periodo de incubación del virus.

En Campania, una persona considerada contacto cercano de la mujer fallecida será sometida a pruebas especializadas para descartar infección.

Mientras tanto, en Florencia, otra pasajera permanece bajo cuarentena preventiva luego de coincidir con la víctima durante el embarque.

La vigilancia también se extendió a España, particularmente en Cataluña y Alicante, donde varias personas fueron aisladas preventivamente tras haber tenido contacto con pasajeros del vuelo o del crucero.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias europeas señalan que no se han detectado nuevos contagios confirmados.

El hantavirus y el temor por la cepa Andes

El foco principal de la emergencia continúa relacionado con el crucero MV Hondius, embarcación que zarpó desde Ushuaia, Argentina, y donde se reportaron al menos ocho casos sospechosos o confirmados de hantavirus, además de tres fallecimientos.

Las investigaciones apuntan a que la cepa involucrada sería el virus Andes, considerada la única variante conocida del hantavirus capaz de transmitirse entre humanos bajo determinadas condiciones de contacto estrecho.

Expertos recuerdan que el hantavirus normalmente se transmite mediante contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados.

Sin embargo, la variante Andes, presente principalmente en Argentina y Chile, ha documentado algunos episodios limitados de transmisión interpersonal, situación que mantiene bajo vigilancia a organismos internacionales de salud.

A pesar de ello, la Organización Mundial de la Salud reiteró que el riesgo para la población general sigue siendo bajo y descartó un escenario similar al vivido durante la pandemia de COVID-19.

Esto no es otro COVID-19”, afirmó recientemente el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando a pasajeros y contactos relacionados con el crucero, especialmente ahora que existe preocupación sobre posibles casos de tercera generación que podrían ampliar la cadena de transmisión del brote.