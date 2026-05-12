Marco Rubio aparece con el atuendo que Maduro portaba durante su secuestro

Una fotografía del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, utilizando un conjunto deportivo similar al que vestía Nicolás Maduro en las imágenes difundidas tras su captura a inicios de este año, provocó una ola de reacciones políticas y comentarios en redes sociales.

La imagen fue compartida este martes por Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, mientras acompañaba al presidente Donald Trump y su comitiva en el vuelo oficial rumbo a China, donde sostendrán reuniones con el mandatario Xi Jinping en medio de crecientes tensiones internacionales.

¡El secretario Rubio luce las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”, escribió Cheung al publicar la fotografía tomada dentro del avión presidencial estadounidense.

En la imagen, Rubio aparece utilizando una sudadera gris, pantalones deportivos y tenis del mismo estilo y color que el conjunto mostrado meses atrás en las fotografías de Maduro difundidas por autoridades estadounidenses tras su detención.

Marco Rubio apareció con un conjunto deportivo similar al utilizado por Nicolás Maduro. Especial.

Aquellas imágenes, compartidas previamente por Trump, mostraban al exmandatario venezolano dentro de una aeronave militar estadounidense, con esposas, auriculares y un dispositivo que bloqueaba parcialmente su visión, mientras era custodiado por agentes identificados con insignias de la DEA.

“Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, escribió entonces Trump junto a la fotografía que generó controversia internacional.

La nueva aparición de Rubio utilizando un atuendo prácticamente idéntico reavivó el debate político en redes sociales, donde usuarios y analistas interpretaron el gesto de distintas maneras.

Mientras algunos consideraron que se trató de una provocación simbólica dirigida al chavismo y a sus aliados internacionales, otros señalaron que podría ser un mensaje indirecto hacia China, uno de los principales socios estratégicos y económicos de Venezuela durante los últimos años.

El viaje de Rubio a China reafirma tensiones

La polémica surgió mientras Rubio realizaba su primera visita oficial a China desde que asumió como secretario de Estado dentro de la administración Trump.

El político republicano, hijo de inmigrantes cubanos y una de las figuras más influyentes del ala conservadora estadounidense, ha mantenido durante años una postura especialmente crítica tanto hacia el gobierno chino como hacia el chavismo en Venezuela.

Rubio incluso fue sancionado previamente por Pekín debido a sus declaraciones sobre derechos humanos, Hong Kong y Taiwán, situación que provocó tensiones diplomáticas entre ambos países.

Antes de asumir oficialmente su cargo en 2025, autoridades y medios estatales chinos modificaron incluso la forma de escribir su apellido en mandarín, decisión que varios diplomáticos interpretaron como un mecanismo administrativo relacionado con las sanciones impuestas en su contra.

Durante el viaje actual, Rubio acompaña a Donald Trump en una agenda enfocada en temas comerciales, tensiones con Irán, seguridad regional y el conflicto alrededor de Taiwán.

Sin embargo, el centro de atención terminó desplazándose hacia la imagen difundida dentro del Air Force One.

Hasta el momento, ni Rubio ni el Departamento de Estado han explicado si el uso del atuendo fue intencional o si únicamente coincidió con el conjunto utilizado anteriormente por Maduro.

Un funcionario estadounidense únicamente confirmó que Rubio abordó el avión presidencial junto a Trump desde la Base Aérea Andrews, sin pronunciarse sobre la controversia generada por la vestimenta.

Redes sociales convierten la fotografía en tema político internacional

La publicación de Steven Cheung rápidamente se volvió viral y acumuló miles de comentarios en plataformas digitales, especialmente entre sectores conservadores y opositores venezolanos.

Algunos usuarios interpretaron la imagen como una forma de burlarse políticamente del chavismo, mientras otros la calificaron como una estrategia comunicativa destinada a reforzar el discurso de presión estadounidense contra aliados de Venezuela, entre ellos China e Irán.

Rubio ha sido una de las voces republicanas más duras contra el gobierno venezolano y frecuentemente ha respaldado sanciones económicas y medidas diplomáticas contra Caracas.

Además, en las últimas semanas su nombre comenzó a sonar con fuerza dentro del Partido Republicano como posible aspirante presidencial rumbo a las elecciones de 2028.