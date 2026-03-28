Más de 50 trabajadores sanitarios han muerto en la guerra Israel-Hezbolá

El ministro libanés de Salud, Rakan Nassereddine, afirmó este sábado que 46 rescatistas y cinco trabajadores de salud han muerto en ataques israelíes desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá, hace casi un mes.

Nassereddine dijo en una conferencia de prensa que el saldo de víctimas incluye a "46 paramédicos y 5 trabajadores de salud, incluidos nueve nuevos mártires paramédicos hoy" sábado.

Realizaban misiones de rescate

El ministro dijo que entre los nueve trabajadores muertos el sábado en el sur del Líbano había cuatro del Comité Islámico de Salud de Hezbolá, que fueron blanco de ataques israelíes mientras realizaban misiones de rescate, y cinco de los Scouts Risala, del movimiento Amal aliado de Hezbolá, que también se encontraban de guardia.

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