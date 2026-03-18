Los "asesinos" pagarán por la muerte de Larijani, advierte líder iraní Jamenei

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió este miércoles en un mensaje escrito que los "asesinos" responsables por la muerte de Alí Larijani, exjefe de seguridad nacional iraní, pagarán por ello.

"Cada gota de sangre derramada tiene su precio, y los asesinos criminales de estos mártires tendrán que pagarlo pronto", añadió Mojtaba Jamenei, quien aún no ha aparecido en público desde que asumió el cargo tras el asesinato de su padre, el exlíder supremo Alí Jamenei, al comienzo de la guerra.

Larijani murió en un ataque lanzado por Israel. Irán confirmó su muerte el martes.

¿Quién fue Alí Larijani?

Alí Larijani fue uno de los políticos y estrategas más influyentes de la República Islámica de Irán, considerado arquitecto de su política de seguridad y del programa nuclear. Su figura se consolidó como asesor cercano del ayatolá Ali Jamenei y jefe de seguridad nacional, hasta su muerte en marzo de 2026 en un ataque aéreo atribuido a Israel y Estados Unidos.

Trayectoria política y militar

Larijani nació en 1957 en Nayafabad, provincia de Isfahán, y se formó en matemáticas y filosofía antes de ingresar al aparato político iraní tras la Revolución Islámica de 1979. Su carrera lo llevó a ocupar cargos clave en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional y en la televisión estatal, donde fortaleció la narrativa oficial del régimen.

En 2005 fue nombrado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, posición desde la cual dirigió las negociaciones nucleares con Occidente. Aunque su estilo era pragmático, defendió con firmeza el derecho de Irán a desarrollar energía nuclear, lo que lo convirtió en una figura central en las tensiones con Estados Unidos y Europa.

Papel en la seguridad y el programa nuclear

Larijani fue considerado el arquitecto de la estrategia nuclear iraní, diseñando tanto la política de desarrollo tecnológico como la narrativa diplomática que justificaba el programa ante la comunidad internacional. Además, se le atribuye haber reforzado la alianza con Rusia y China en materia de defensa y energía, buscando contrapeso frente a las sanciones occidentales.

Su influencia se extendió al ámbito militar, donde trabajó estrechamente con la Guardia Revolucionaria Islámica y con líderes como Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij. Ambos fueron señalados como pilares del sistema de seguridad iraní.

Larijani fue asesor cercano del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, y se convirtió en uno de sus hombres de confianza en temas de seguridad y política exterior. Tras la muerte de Jamenei, su papel se volvió aún más relevante como figura de continuidad dentro del régimen.

Con información de AFP.