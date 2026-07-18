Arrestan a los influencers machistas Andrew y Tristan Tate por delitos sexuales

Los influencers Andrew y Tristan Tate fueron arrestados este sábado en Miami, Florida, por agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en cumplimiento de una solicitud de extradición presentada por Reino Unido. Ambos son requeridos por la justicia británica para responder por decenas de cargos relacionados con presuntos delitos sexuales, trata de personas y agresiones denunciadas por varias víctimas.

La detención vuelve a colocar a los hermanos Tate en el centro de la atención internacional debido a los procesos judiciales que enfrentan desde hace varios años tanto en Europa como en Rumania.

Las autoridades estadunidenses confirmaron que los arrestos forman parte del procedimiento de extradición previsto en los tratados de cooperación entre ambos países, mientras que la defensa insiste en que los acusados son inocentes y sostiene que el caso tiene motivaciones políticas.

Andrew y Tristan Tate enfrentan decenas de cargos en Reino Unido

De acuerdo con el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido, Andrew Tate enfrenta 42 cargos, entre ellos violación, trata de personas, posesión de imágenes indecentes de una menor y agresión. Su hermano Tristan Tate afronta otros 17 cargos por presunta violación, agresión sexual y trata de personas.

Las investigaciones británicas se basan en denuncias presentadas por siete presuntas víctimas y en hechos que, según las autoridades, ocurrieron entre 2010 y 2017 en distintas zonas de Inglaterra.

“Miembros de nuestra unidad de delitos graves han estado trabajando estrechamente junto al Servicio de Fiscalía de la Corona y con organismos policiales nacionales e internacionales como parte de esta compleja investigación”, dijo la subdirectora de la Policía de Bedfordshire, Karena Thomas.

La subdirectora de la Policía de Bedfordshire, Karena Thomas, aseguró que las autoridades continuarán investigando todas las denuncias relacionadas con violencia contra mujeres y niñas.

“No hay lugar para la violencia masculina contra mujeres y niñas, y seguiremos trabajando incansablemente para apoyar a las víctimas e investigar todas las denuncias que se nos presenten”, sentenció Thomas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que ambos fueron detenidos como parte de los procedimientos de extradición y comparecerán la próxima semana ante un tribunal federal en Miami.

La defensa rechaza la extradición y recuerdan el caso abierto en Rumania

El abogado de los hermanos, Joseph McBride, criticó la decisión del Reino Unido de solicitar la extradición mientras sus clientes siguen enfrentando procesos judiciales en Rumania.

Existe un acuerdo de larga data entre los gobiernos del Reino Unido y Rumania según el cual el Reino Unido no solicitaría la extradición mientras los procedimientos rumanos estén pendientes”, dijo la defensa.

El defensor sostuvo que ese acuerdo busca respetar la soberanía judicial de cada país y afirmó que el proceso británico no debería avanzar hasta que concluyan las investigaciones en territorio rumano.

Andrew Tate, expeleador de kickboxing e influencer con miles de millones de visualizaciones en internet, se hizo conocido por sus publicaciones sobre riqueza, masculinidad y relaciones de pareja, además de declaraciones ampliamente calificadas como misóginas, lo que llevó a su suspensión de diversas plataformas digitales.

Los hermanos, quienes poseen ciudadanía estadounidense y británica, ya enfrentaban investigaciones en Rumania por presunta trata de personas, explotación sexual y participación en una organización criminal, acusaciones que ambos han rechazado desde el inicio del proceso.

Tras su detención en Miami, permanecerán bajo custodia mientras la justicia estadounidense analiza la solicitud de extradición presentada por Reino Unido y determina si serán enviados para enfrentar los cargos que pesan en su contra.