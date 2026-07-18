Israel vuelve a bombardea Gaza y deja 11 muertos pese al alto el fuego

Once personas, entre ellas una pareja y tres de sus hijos, murieron en bombardeos israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego acordado en octubre de 2025, informaron el domingo la Defensa Civil del territorio y un hospital.

Los cinco miembros de la familia murieron el sábado cuando un apartamento fue alcanzado en el noroeste de Ciudad de Gaza, precisó la Defensa Civil, un servicio de rescate que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás.

"El único superviviente de la familia es un niño, que no estaba en la vivienda en el momento del ataque", declaró a la AFP Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil.

El hospital Al Chifa de Gaza confirmó haber recibido los cinco cadáveres.

Una portavoz del ejército israelí indicó que se lanzó un ataque en Ciudad de Gaza para "alcanzar a un terrorista de Hamás" y que esa fuerza militar está evaluando los resultados de la operación. Sin embargo, el funcionario de Israel no mencionó la muerte de los palestinos.

Otras tres personas murieron en un ataque israelí contra un grupo de civiles en el barrio de Zeitún, en Ciudad de Gaza, según la Defensa Civil, un balance confirmado por el hospital Al Chifa.

Horas después, Basal anunció la muerte de una mujer en el mismo barrio tras unos "disparos de artillería israelíes" contra una carpa donde se albergaban personas desplazadas.

Fuentes de los servicios sanitarios informaron de otras dos personas muertas durante el día en otros ataques israelíes en el territorio.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego en el territorio devastado.

Al menos mil 144 palestinos han muerto desde su entrada en vigor en octubre de 2025, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Además, cinco soldados israelíes y un contratista que trabajaba para el Ministerio de Defensa murieron en el territorio palestino durante la tregua.