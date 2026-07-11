¿Adiós al voto femenino en EU? Lo que está detrás del movimiento de “voto por hogar”

La Women’s Leadership Summit 2026, organizada por Turning Point USA entre el 5 y el 7 de junio, reunió a cerca de 3,000 mujeres conservadoras y generó una fuerte polémica tras las declaraciones de algunas expositoras y asistentes que defendieron la posibilidad de eliminar el voto individual de las mujeres y reemplazarlo por un sufragio representativo por cada hogar.

La idea del “voto por hogar” se vincula con corrientes conservadoras que promueven un modelo de familia tradicional. En este esquema, el sufragio no sería ejercido por cada persona, sino por el grupo familiar, con el esposo como representante político de la pareja y los hijos.

El trasfondo de estas posturas está relacionado con el movimiento conocido como tradwife, que impulsa la figura de la esposa dedicada al matrimonio, la maternidad y el cuidado del hogar. Influencers como Savanna Faith Stone han defendido públicamente que las mujeres no deberían votar de manera individual y que entregarían “con gusto” ese derecho para favorecer un gobierno más conservador.

Argumentos expuestos en la cumbre

Quienes respaldan este modelo sostienen que el matrimonio convierte al hombre y la mujer en una unidad, por lo que no sería necesario que ambos expresaran separadamente sus preferencias políticas. En el caso de las mujeres solteras, algunas promotoras plantearon que podrían ser representadas por su padre, un hermano u otro familiar masculino.

El evento, encabezado por Erika Kirk, directora ejecutiva de Turning Point USA, también promovió una visión de la feminidad basada en la fe cristiana, el matrimonio y los roles tradicionales de género. Durante las exposiciones se cuestionó al feminismo moderno, al que se responsabilizó de debilitar la familia y fomentar la competencia entre hombres y mujeres.

Voto femenino en EU está resguardado por la Constitución

Pese a las declaraciones, el derecho al voto femenino continúa plenamente vigente en Estados Unidos. La Decimonovena Enmienda de la Constitución, ratificada en 1920, impide que el Gobierno federal o los estados restrinjan el derecho a votar debido al sexo de una persona.

No existe ninguna propuesta legislativa oficial para derogar el sufragio femenino. Las posturas expresadas en la cumbre corresponden a sectores conservadores y a influencers vinculadas a movimientos tradicionales, sin respaldo institucional en el Congreso ni en el Gobierno.

Lo que está detrás de la controversia es un intento de ciertos grupos de reinstalar roles tradicionales de género en la vida política y social. La propuesta del “voto por hogar” refleja un esfuerzo por trasladar la autoridad masculina del ámbito familiar al ámbito político, reduciendo la participación individual de las mujeres en las urnas.