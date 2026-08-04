Cuba restablece su sistema eléctrico tras 36 horas de apagón

El gobierno de Cuba anunció la reconexión de su Sistema Eléctrico Nacional, 36 horas después de que un apagón generalizado dejara a toda la isla sin luz la noche del domingo, en medio de una crisis energética agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Se trata del sexto apagón total en lo que va de 2026 y el decimoprimero desde finales de 2024. Apenas un día antes de este último corte, un tercio del país, incluida La Habana, había quedado a oscuras por una falla en la red. El proceso de restablecimiento se retrasó el lunes debido a las condiciones meteorológicas adversas.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba informó que a las 11:35 horas locales quedó restablecido el sistema, aunque amplias zonas continúan sin servicio por la baja disponibilidad de generación. En la capital, solo el 42% de la ciudad tenía electricidad al mediodía del martes.

La isla, con 9.4 millones de habitantes, enfrenta cortes diarios de varias horas debido al estado obsoleto de sus plantas termoeléctricas. La situación se ha intensificado desde enero, cuando las restricciones al suministro de petróleo por parte de Estados Unidos complicaron la operación de las centrales y de los generadores de respaldo que funcionan con diésel importado.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló en su cuenta de X que las desconexiones son “consecuencias directas del genocida bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, en particular del cerco energético”.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró también en X: “Nosotros seguimos adelante en el restablecimiento de nuestro Sistema Eléctrico, superando todo tipo de dificultades, con un cerco energético total, con mucho empeño y compromiso”.

Los apagones recientes han superado las 30 horas en La Habana, mientras que en otras provincias se han prolongado por varios días consecutivos, afectando además el suministro de agua y la red de telefonía en todo el país.