Sin rastros del paradero de Sergio Díaz Vega a un mes de presuntamente entregarse

Este domingo se ha cumplido un mes de la presunta entrega de Enrique Díaz Vega a autoridades estadunidenses y su paradero permanece un misterio.

El exjefe financiero del gobernador de Sinaloa con permiso, Rubén Rocha Moya, sigue sin registro en la Oficina Federal de Prisiones (BOP) ni en el Centro Metropolitano de Correcciones (MCC) de Brooklyn. Su expediente tampoco tiene cambio alguno en la corte federal en Nueva York.

El Marshal, que es la agencia del orden del sistema judicial federal estadunidense, tampoco informa que lo haya arrestado a Díaz Vega en Irlanda y lo haya trasladado a Estados Unidos o que el exfuncionario se haya entregado en Nueva York.

Díaz Vega tampoco está bajo custodia de los departamentos de Estado, Justicia o Seguridad Interior.

Hasta este fin de semana, la única información basada en fuentes ha sido el semanario Riodoce de Culiacán, al que allegados de Díaz Vega dijeron que el exfuncionario acusado de vínculos con el Cartel de Sinaloa se encontraba a mediados de mayo en Dublín y que deliberaba entregarse.

Algunas versiones, sobre todo digitales, dieron por hecho que Díaz se había entregado. Sin embargo, esos mismos espacios aseguraron 15 días más tarde que Díaz Vega se entregó en Nueva York. En ninguno de los dos casos presentaron alguna prueba o declaración oficial estadunidense.

La fiscalía federal del sur de Nueva York acusó el 29 de abril a Rocha Moya, Díaz Vega y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de corrupción y vínculos con la facción del Cartel de Sinaloa de los Chapitos, los hijos de El Chapo Guzmán.

A Enrique Díaz Vega lo acusan de ser enlace entre los Chapitos y Rocha Moya. Aparte de Díaz Vega, en el último mes circularon rumores sobre otras dos presuntas entregas.

A mediados de mayo se publicó que el legislador Enrique Inzunza Cáceres se había entregado en San Ysidro, California, a mediados de mayo. Pero el propio Inzunza lo desmintió desde Culiacán días más tarde.

El 30 de mayo se publicó que el exjefe de Investigación Policiaca, Marco Antonio Almazán Avilés, se había entregado a autoridades estadunidenses, pero tampoco fue cierto. El exfuncionario lo desmintió con un video en vivo desde un jardín botánico en Culiacán.

Hasta ahora solo se confirma que el 11 de mayo se entregó en la frontera de Arizona el exjefe de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y es el único del que se sabe que efectivamente se ha entregado.

Respecto a Díaz Vega, un mes después de su presunta entrega, la certeza es que se desconoce su paradero.

Durante este mes también se dijo que lo que pasaba es que Díaz Vega se habría convertido en instantáneo testigo protegido, pero ese privilegio lo torga Estados Unidos después de extensas negociaciones en las que los detenidos demuestran que tienen testimonio y pruebas de alto valor judicial, y que, de colaborar con el gobierno, enfrentarían represalias.