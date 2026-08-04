Reino Unido emite alerta por aumento de casos de diarrea explosiva en viajeros que visitaron México

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) emitió una alerta tras detectar un aumento de casos de ciclosporiasis entre personas que regresaron de vacaciones en México, principalmente de destinos turísticos como Cancún y la Riviera Maya, por lo que recomendó extremar las medidas de higiene al consumir alimentos y agua durante los viajes.

Entre finales de abril y mediados de julio, las autoridades británicas confirmaron 67 casos de esta infección intestinal. De los pacientes cuyo historial de viaje estaba disponible, 48 habían visitado México, muchos de ellos hospedados en hoteles con paquetes "todo incluido".

Ante este incremento, la UKHSA inició una investigación para determinar si existe un origen común de los contagios y advirtió que podrían registrarse más casos durante el verano, una temporada en la que aumenta el número de británicos que viajan al país.

La agencia sanitaria informó que trabaja de manera conjunta con las autoridades de salud de México y con la industria turística para identificar la fuente de la contaminación y fortalecer las medidas de prevención.

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que se contrae al consumir alimentos o agua contaminados. Los productos que con mayor frecuencia se han asociado con brotes incluyen verduras de hoja verde, hierbas frescas y algunas frutas que se consumen crudas.

A diferencia de otras enfermedades gastrointestinales, la ciclosporiasis no se transmite de persona a persona, ya que el parásito necesita permanecer un tiempo en el ambiente antes de volverse infeccioso.

¿Qué síntomas provoca la ciclosporiasis?

La infección suele provocar diarrea acuosa, cólicos abdominales, náuseas, pérdida del apetito, fatiga y, en algunos pacientes, pérdida de peso. De acuerdo con organismos de salud pública, los síntomas pueden aparecer aproximadamente una semana después de consumir alimentos o agua contaminados y prolongarse durante varios días o incluso semanas si no se recibe tratamiento.

Las autoridades sanitarias recomiendan a quienes presenten diarrea persistente tras regresar de un viaje buscar atención médica, ya que el diagnóstico requiere pruebas específicas de laboratorio y la enfermedad puede tratarse con antibióticos cuando es confirmada.

La alerta emitida por el Reino Unido coincide con una investigación en Estados Unidos, donde las autoridades analizan un brote de ciclosporiasis para determinar si algunos alimentos procedentes de México, entre ellos lechuga iceberg, podrían estar relacionados con los contagios.

Hasta el momento, las investigaciones continúan y no se ha identificado de manera definitiva un alimento específico como responsable de los casos registrados en ambos países.