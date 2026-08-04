Chipotle retira jalapeños por posible vínculo con brote de salmonela en Estados Unidos

La cadena Chipotle Mexican Grill anunció este martes que retiró los jalapeños de algunos de sus restaurantes tras determinar que estos pimientos podrían estar relacionados con un brote de salmonela que investigan las autoridades de salud pública en Estados Unidos.

En un comunicado, la empresa aseguró que “la salud y la seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad” y explicó que los jalapeños fueron retirados por precaución y sustituidos por productos de otros proveedores en los locales donde se había distribuido un lote común.

Chipotle no especificó la procedencia inicial de los pimientos, aunque confirmó que fueron enviados a distintos minoristas en varios estados.

El Departamento de Salud de Minnesota (MDH) informó que investiga un brote vinculado a restaurantes de comida rápida de estilo mexicano, con los jalapeños como posible fuente.

Hasta ahora se han identificado 110 casos en el estado, la mayoría asociados a clientes de Chipotle que consumieron alimentos entre mediados de junio y mediados de julio. Sin embargo, las autoridades aclararon que no todos los casos están relacionados con la cadena.

Carlota Medus, epidemióloga del MDH, señaló que Chipotle ha cooperado con la investigación y que, gracias a las medidas implementadas, no existe preocupación inmediata sobre la cadena. No obstante, advirtió que aún es temprano para determinar si el brote continúa y que es posible que comida contaminada se esté sirviendo en otros establecimientos.

El MDH confirmó que otros estados participan en la investigación, mientras que a nivel federal la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) inició el 22 de julio un rastreo de múltiples ingredientes, incluidos los jalapeños. La agencia agradeció la colaboración de Chipotle y aseguró que dará a conocer nueva información si se presentan hallazgos relevantes para la salud pública.

Los síntomas de la salmonela incluyen diarrea, fiebre, vómitos, deshidratación y calambres abdominales. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan en una semana, la infección puede ser más grave en niños pequeños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, quienes podrían requerir hospitalización.