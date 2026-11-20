Un sismo de magnitud 6.7 sacudió este viernes varias regiones del centro de Perú, sin que las autoridades reportaran daños personales ni materiales en un balance preliminar.

El movimiento se registró a las 19:09 hora local (18:09 en la Ciudad de México), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la región andina de Junín. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), tuvo una profundidad de 129 kilómetros.

En su reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0818, el instituto indicó que el temblor alcanzó una intensidad V en la escala de Mercalli Modificada en la localidad de Junín. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señaló que la población lo percibió entre moderado y fuerte.

"Se continúa el monitoreo en zonas vulnerables", indicó el COEN.

El movimiento se sintió además en Lima, Huánuco y Callao. Medios peruanos como Perú21 reportaron que tuvo una duración prolongada. El IGP pidió cautela a la población mientras se verifica si hubo afectaciones en las zonas cercanas al epicentro, según reportó Infobae.

Perú, un territorio de intensa actividad sísmica

Perú, con 34 millones de habitantes, está ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa oeste americana y este asiática. En esta región se registra la mayor actividad sísmica del mundo y ocurre cerca de 80 por ciento de los movimientos telúricos más fuertes del planeta.

Solo en territorio peruano, según la AFP, se registran al año al menos un centenar de sismos perceptibles para la población y por lo menos 400 por encima de magnitud 4.0.

El IGP contabilizó 550 eventos sísmicos en 2019 y 808 en 2020. Su presidente ejecutivo de entonces, Hernando Tavera, atribuyó el aumento a las nuevas estaciones sísmicas, que mejoraron la detección.

Según el instituto, la actividad es mayor en las regiones del centro y del sur del país, y moderada en el norte.

El terremoto más destructivo de las últimas décadas ocurrió el 15 de agosto de 2007 en Pisco, Ica. De acuerdo con el IGP, tuvo magnitud 7.9 y dejó 597 muertos. Según el Indeci, causó daños en Ica, Lima, Ayacucho, Huancavelica, Junín y el Callao.

El sismo de magnitud 8.0 del 26 de mayo de 2019 en Loreto, ocurrido a las 2:41 de la madrugada a unos 70 kilómetros al sureste de Lagunas, fue el segundo más fuerte desde entonces, según La República y la agencia Andina.