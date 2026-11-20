La justicia francesa investiga al escritor Michel Houellebecq, de 70 años, y al actor Gérard Depardieu, de 77, por una denuncia de presunta violación grupal y agresiones sexuales que una actriz presentó en mayo de 2025, según reveló Mediapart y confirmaron a la AFP fuentes cercanas al caso.

Los hechos denunciados datan del 11 de diciembre de 2018 en Cabourg, Normandía, durante el rodaje de la película "Thalasso", en la que ambos se interpretan a sí mismos en un centro de talasoterapia. Los tres señalados no han sido condenados y gozan de presunción de inocencia.

Houellebecq, entre la denuncia y la polémica

Houellebecq saltó a la fama a finales de los años 90 con "Las partículas elementales" y ganó el Premio Goncourt en 2010 por "El mapa y el territorio". Es uno de los escritores franceses más conocidos y controvertidos, y la denuncia lo acusa de agresión sexual y de complicidad en violación grupal.

La denunciante, a quien la AFP identifica como "Alexandra" (nombre cambiado), es una actriz y bailarina de origen eslavo que tenía 32 años al presentar la queja. Relata que Depardieu la penetró con los dedos por la fuerza y por sorpresa, mientras Houellebecq bloqueaba su cuerpo. También acusa al escritor de practicarle sexo oral sin su consentimiento.

Houellebecq, contactado a través de su editorial, declinó responder. Su nombre ya figuraba en el debate público por sus posturas sobre Israel, un tema independiente de la denuncia actual.

En noviembre de 2023, durante una entrevista con la radio pública israelí Kan Tarbout, el autor expresó su apoyo a Israel y afirmó que un pogromo antisemita era posible en Francia, según informó el Times of Israel en francés.

"Las personas que piensan que pueden eliminar a Israel deben saber que se equivocan... Israel está ahí y permanecerá", dijo Houellebecq en esa entrevista, en traducción de este medio del original en francés.

En la misma conversación, el escritor dijo confiar en el ejército israelí. Al portal israelí Ynet le comentó que en el pasado fue un claro partidario de Israel, aunque consideró una mala idea que continúen los asentamientos en Cisjordania.

En mayo de 2025, Houellebecq recibió el Premio Jerusalén en una ceremonia en Mishkenot Sha'ananim, según informó el Jerusalem Post. El jurado, presidido por Gur Zak, lo eligió por unanimidad.

"Por ser una voz distinguida, valiente y moral de la literatura actual", justificó el jurado su decisión en el sitio del Foro Internacional del Libro de Jerusalén.

El pasado 10 de noviembre, según reportó Euronews en francés, el escritor quedó bajo investigación formal por complicidad de provocación a la discriminación, el odio o la violencia. El caso se originó en declaraciones de noviembre de 2022 sobre los musulmanes, en una entrevista con Michel Onfray para la revista Front Populaire.

Depardieu, Nicloux y la investigación en París

Depardieu enfrenta acusaciones de violación y agresión sexual grupal. El director Guillaume Nicloux, de 60 años, también está señalado por complicidad en violación y en agresión sexual grupal, además de grabar imágenes sexuales que violan la privacidad de la denunciante.

Se ha abierto una investigación judicial por denuncia con constitución de parte civil por hechos de naturaleza sexual y continúa", confirmó la fiscalía de París.

La policía judicial de París dirige las pesquisas. La abogada de la denunciante, Carine Durrieu Diebolt, declinó hacer comentarios, y los defensores de Depardieu, Delphine Meillet y David-Olivier Kaminski, no respondieron a la AFP.

La noticia llega días después de que Depardieu desistiera de su apelación en un juicio por agresión sexual contra dos mujeres en otro set de filmación, con lo que aceptó la condena. La próxima semana espera saber si será juzgado por la violación de otra actriz.

Protagonista de "Cyrano de Bergerac" y con más de 200 películas y series, Depardieu es la figura más destacada del ajuste de cuentas del #MeToo en la industria audiovisual francesa.