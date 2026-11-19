Anthropic debutó en el Nasdaq con un salto de más de 34 por ciento y una valoración diluida cercana a los 2 billones de dólares, pero el estreno llegó acompañado de dudas sobre su rentabilidad y sobre un posible exceso de entusiasmo por la inteligencia artificial, según Reuters y la AFP.

Las acciones abrieron en 111.5 dólares, aunque recortaron ganancias y cotizaban cerca de 99 al cierre. Con los títulos en circulación, la compañía valía 1.5 billones, y un analista de IPOX advirtió que parte de la demanda podría responder al temor de perder una oportunidad única, más que a perspectivas firmes de utilidades.

El ritmo de crecimiento de los ingresos se ralentizó de forma considerable frente al trimestre previo, y la empresa mantiene compromisos de cómputo por casi 900 mil millones de dólares con Amazon y Google. Además, dio a entender que podría recurrir al mercado de deuda.

A ello se suman la sacudida en Nvidia por la renuncia de Jensen Huang, la advertencia de la senadora demócrata Elizabeth Warren sobre los riesgos para el ahorro de jubilación si la salida a bolsa fracasa.

lrededor de una decena de manifestantes se reunieron el jueves afuera de la sede del Nasdaq, en Nueva York, para cuestionar la oferta pública inicial de Anthropic. Según la AFP, coreaban una consigna que preguntaba por qué la empresa salía a bolsa y advertía que la burbuja de la IA estaba a punto de explotar.

Con ello denunciaron que el entusiasmo de los inversionistas por la inteligencia artificial podría estar inflando los precios por encima de lo que respaldan los resultados de las empresas del sector. Las fuentes no detallan más motivos ni identifican a un grupo organizador.

Una valoración con matices

La cifra de 2 billones corresponde a la valoración totalmente diluida, según Reuters, que incluye opciones y títulos restringidos prometidos a empleados y aún no convertidos en acciones. Con las acciones en circulación, el valor llegó a 1.5 billones de dólares, a la par con Tesla.

La AFP indicó que la valoración coincide con las estimaciones de principios de año, antes de que las acciones de empresas de IA cayeran en Wall Street. Con el símbolo "ANT", el papel ofrece a los inversionistas ordinarios su primera oportunidad de apostar directamente por un gigante independiente de la IA.

"Hoy la empresa queda en una posición financiera más sólida y con ello se fortalece nuestra resolución de hacer lo correcto", dijo el director ejecutivo, Dario Amodei, en la sede del Nasdaq.

Recaudación récord y apetito inversionista

Anthropic vendió 980 millones de acciones, unas 956 millones de ellas nuevas, y recaudó 81 mil 300 millones de dólares, según la AFP, que calcula que la empresa captará unos 79 mil 400 millones. La cifra supera los 75 mil millones de SpaceX en junio, que alcanzó una valoración de 1.77 billones.

Si los suscriptores ejercen su opción de comprar hasta 147 millones de acciones adicionales, la colocación subiría a unos 93 mil 500 millones. Reuters sumó 26 mil millones de una colocación privada con AMD, Broadcom, Alphabet, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC, con lo que el total supera los 107 mil millones.

Dudas, deuda y voces críticas

Los ingresos de Anthropic, fundada en 2021 por Dario y Daniela Amodei tras salir de OpenAI, alcanzaron 17 mil millones de dólares en el tercer trimestre, frente a mil 400 millones un año antes, según la AFP. Reuters precisó que subieron 47 por ciento frente al trimestre anterior, aunque con un ritmo de crecimiento menor, y que la empresa tiene compromisos informáticos por casi 900 mil millones con Amazon y Google.

Amodei dijo a CNBC que la empresa no descarta recurrir a los mercados de deuda.

"En algún momento en el futuro esperamos alcanzar la calificación de inversión, y la deuda es un instrumento que tenemos a nuestra disposición", dijo Amodei.

El analista Bob O'Donnell, de TECHnalysis Research, advirtió que falta ver qué ocurre con OpenAI y con Nvidia, sacudida por la renuncia de Jensen Huang.

"El espectacular lanzamiento de Anthropic es un paso fundamental para tranquilizar al mercado sobre el potencial de la IA, pero en realidad es solo el principio", dijo O'Donnell.

"[Anthropic] no responde a las posibles amenazas que supondría para los ahorros destinados a la jubilación de los estadounidenses y para todo el sistema financiero si esta salida a bolsa saliera mal", escribió en X la senadora demócrata Elizabeth Warren.

Una decena de manifestantes protestó afuera del Nasdaq contra una supuesta burbuja de la IA.