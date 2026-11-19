California anunció el jueves que abrió una investigación para determinar si Nvidia engañó al público y a los inversionistas respecto a si sus chips terminaron en China, pese a que el gobierno estadunidense prohíbe que se exporten hacia ese país.

La conducta de Nvidia y de su exdirector ejecutivo plantea serias dudas, incluso sobre la posible forma en que la empresa pudo haber engañado a los inversores", afirmó en un comunicado el fiscal general de California, Rob Bonta.

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, renunció la semana pasada a su cargo como director ejecutivo de la empresa después de admitir una relación extramatrimonial con una mujer llamada Alice Huang, sospechosa de espionaje para China.

Qué investigan y qué se sabe de Megaspeed

Alice Huang, quien no tiene parentesco con el fundador de Nvidia, es la exdirectora de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur. Según la AFP, la firma fue investigada en 2025 por autoridades locales por posibles violaciones a los controles de exportación.

Según un comunicado conjunto de los departamentos de Comercio y de Justicia de Estados Unidos, la investigación sobre Megaspeed comenzó en 2024, cuando los funcionarios detectaron actividad sospechosa.

En mayo de 2025 pidieron a Nvidia registros de sus ventas a la firma, y esta la incluyó en su lista de "no vender" en junio, según Newsweek. Justicia encabeza hoy una investigación penal.

California emitió un "requerimiento de información" a Nvidia para indagar si su exdirector o la compañía "engañaron a los inversores y al público sobre este riesgo, en violación de la ley", dijo Bonta.

En su comunicado, Bonta fue más explícito sobre el alcance de la pesquisa.

"Mi oficina investiga si las acciones de Nvidia o de Jensen Huang llevaron a que China obtuviera chips avanzados o información confidencial", dijo Bonta.

Si bien los estados no tienen autoridad sobre los controles federales de exportación, sí pueden procesar a las empresas en virtud de las leyes estatales.

Nvidia se encuentra en una situación complicada (...) pero el principio subyacente de nuestra ley de valores corporativos es claro: las empresas no pueden engañar a sus inversores", agregó Bonta.

Además, una demanda colectiva presentada el 9 de noviembre acusa a la empresa y a Huang de defraudar a los inversionistas al ocultar su presunta relación con Alice Huang, según Newsweek. Nvidia ha dicho antes que no halló evidencia de desvío de chips, según un reporte de Bloomberg citado por Tom's Hardware.

Jensen Huang ha aceptado asistir el 1 de diciembre a una sesión de interrogatorio a puerta cerrada sobre temas de seguridad nacional con funcionarios del Congreso estadunidense.

La valoración bursátil de Nvidia ha caído en más de un billón de dólares en dos semanas. El precio de sus acciones bajó más de 3 por ciento el jueves, con lo que profundizó su caída a pesar de un extraordinario informe de resultados trimestrales publicado el martes que superó las expectativas de los inversionistas.