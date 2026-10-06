Anthropic crea tres niveles de acceso para probar su IA más potente

Anthropic está ampliando un programa que permite a profesionales de la ciberseguridad debidamente acreditados probar sus modelos de IA más potentes con menos medidas de seguridad, después de que su iniciativa "Project Glasswing" ayudara a descubrir más de 100 mil vulnerabilidades de software este año.

Sus socios en el marco de Glasswing, una iniciativa destinada a proteger el software más crítico del mundo, detectaron al menos 129 mil vulnerabilidades verificadas entre abril y julio. El propio escáner de código abierto de Anthropic detectó otras 5 mil 500 entre abril y octubre.

Hasta la fecha, más de 33 mil han sido clasificadas como críticas o de gravedad alta.

Anthropic ha señalado que es probable que estas cifras estén por debajo de la realidad y espera que el impacto real sea al menos cinco veces mayor, ya que los datos proceden de una encuesta realizada a un número limitado de socios.

El renovado Programa de Verificación Cibernética (CVP, por sus siglas en inglés), anunciado el martes, combina dos programas que Anthropic ha llevado a cabo durante los últimos seis meses.

El primero, Glasswing, ofrecía a las organizaciones encargadas de proteger software crítico acceso a Claude Mythos, la familia de modelos de Anthropic con mayor capacidad cibernética. El segundo, el CVP original, proporcionaba a equipos de seguridad acreditados un acceso con restricciones a los modelos Claude Opus y Sonnet.

La presentación en abril por parte de la empresa de la versión preliminar de Claude Mythos suscitó el temor de que la inteligencia artificial pudiera piratear el software antes de que este hubiera sido protegido.

El nuevo programa cuenta con tres niveles, cada uno con sus propios requisitos de verificación y controles de seguridad. Los tres incluyen acceso a Claude Opus 5.5, Sonnet 5.5, Mythos 5.1 y futuros modelos.

El nivel "Defensa" abarca tareas como la respuesta a incidentes y el análisis de malware. Pueden solicitarlo equipos de seguridad, operadores de infraestructura crítica, responsables del mantenimiento de software de código abierto e investigadores con un historial de vulnerabilidades notificadas.

El nivel "Red Team" añade pruebas de penetración autorizadas y simulacros de ataque, pero solo pueden solicitarlo las organizaciones.

El nivel "Specialized" es el que presenta menos restricciones y está reservado a un pequeño grupo de organizaciones autorizadas para probar sistemas críticos para la seguridad, como redes eléctricas, sistemas de vuelo e infraestructuras de transferencias interbancarias.

Anthropic evalúa a cada miembro junto con el Gobierno de Estados Unidos, y los miembros actuales de Glasswing pasarán a formar parte de este nivel.