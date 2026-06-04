Alerta sanitaria: Reaparece el gusano barrenador en Texas tras casi 60 años

La detección de un caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas en Texas encendió las alarmas sanitarias y económicas en Estados Unidos. Se trata de la primera confirmación de esta peligrosa plaga en el estado desde 1966, un hecho que preocupa a las autoridades debido al impacto que podría tener sobre la industria ganadera nacional.

El hallazgo fue confirmado por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien informó que las autoridades federales ya activaron protocolos de emergencia para contener la propagación del parásito. La detección ocurre después de meses de preocupación por el avance de la plaga a través de territorio mexicano.Gusano barrenador reaparece en Texas tras casi 60 años

La confirmación del caso ocurrió en La Pryor, una localidad ubicada en el sur de Texas, donde especialistas identificaron la presencia de larvas de la mosca conocida como gusano barrenador del Nuevo Mundo, una especie considerada una de las amenazas más graves para la ganadería en América.

Tenemos una detección positiva confirmada de gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas”, declaró Brooke Rollins durante una conferencia de prensa.

El gusano barrenador no es un parásito común. A diferencia de otras moscas que depositan sus huevos sobre tejidos muertos, las hembras de esta especie colocan sus huevos en heridas abiertas o mucosas de animales vivos. Cuando las larvas nacen, comienzan a alimentarse de la carne del huésped, provocando lesiones profundas que pueden derivar en infecciones graves e incluso la muerte si no se recibe tratamiento oportuno.

Las autoridades estadounidenses lograron erradicar esta plaga en 1966 gracias a un extenso programa de control biológico basado en la liberación de machos estériles. Sin embargo, brotes aislados han reaparecido ocasionalmente, incluido uno registrado en Florida durante 2017.

El gusano barrenador del Nuevo Mundo suena como algo sacado de una película de terror, pero es real. Se trata de una emergencia agrícola”, afirmó Nate Sheets, candidato republicano a comisionado de Agricultura de Texas.

La preocupación también se extiende al comercio agropecuario. El año pasado, Estados Unidos suspendió temporalmente parte del comercio de ganado procedente de México después de que se reportaran animales infectados con la plaga.

Industria ganadera teme pérdidas millonarias por la plaga

Aunque el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó que hasta ahora no se han detectado nuevos casos vinculados al ternero infectado, el sector ganadero permanece en máxima alerta debido a las consecuencias económicas que podría generar una expansión del brote.

“Creemos que podemos contener este caso”, aseguró Rollins durante una comparecencia ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes.

La inquietud es especialmente alta porque el inventario ganadero estadunidense atraviesa uno de sus niveles más bajos en aproximadamente 75 años, debido a sequías prolongadas, altos costos de producción y problemas sanitarios.

Expertos citados por medios especializados estiman que una propagación significativa del gusano barrenador podría provocar pérdidas cercanas a los mil 800 millones de dólares solo en Texas, el principal estado productor de ganado bovino del país.

Los mercados reaccionaron de inmediato a la noticia. Inicialmente, los futuros del ganado registraron caídas ante el temor de afectaciones al consumo de carne, aunque posteriormente repuntaron más de 3 por ciento después de que las autoridades aseguraran que el brote parecía estar contenido.

Por ahora, equipos federales y estatales continúan monitoreando la zona afectada mientras realizan inspecciones adicionales para evitar que la plaga vuelva a establecerse en territorio estadunidense, algo que representaría uno de los mayores desafíos sanitarios para la ganadería del país en décadas.