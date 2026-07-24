Corte Penal Internacional destituye al fiscal general Karim Khan tras acusaciones de agresión sexual

La Asamblea de los 125 Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este viernes destituir al fiscal general Karim Khan, acusado de agresión sexual contra una integrante de su equipo. Según fuentes diplomáticas citadas por la AFP, la votación secreta se realizó en una reunión extraordinaria a puerta cerrada en la sede de la ONU en Nueva York.

De los Estados miembros, 82 votaron a favor de cesar al británico, superando el mínimo de 63 votos requeridos. Khan, de 56 años, rechaza las acusaciones en su contra.

Khan había dejado sus funciones en mayo de 2025 para defenderse de las acusaciones, tras la apertura de una investigación el año anterior. El mes pasado, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), compuesta por 21 miembros, lo suspendió temporalmente, aunque aclaró que la medida no anticipaba el resultado final del caso.

El fiscal ya había sido apartado del proceso de la CPI contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad.

Khan acaparó la atención internacional cuando solicitó órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y varios miembros de Hamás por la guerra en Gaza. Posteriormente, Estados Unidos respondió imponiéndole sanciones económicas y prohibiéndole la entrada a su territorio.

Con información AFP.