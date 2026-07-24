Trump amenaza con imponer un “gran arancel” a México por lechuga vinculada a la diarrea explosiva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría imponer un “gran arancel” a México debido a la lechuga vinculada al brote de ciclosporiasis, conocido popularmente como “diarrea explosiva”, que ya afecta a nueve estados del país.

En tono de broma, Trump respondió a un periodista en la Casa Blanca:

Creo que vamos a imponer un gran arancel a México debido a la lechuga”.

El mandatario añadió que también evalúa imponer un arancel a Canadá, aludiendo al humo provocado por los incendios forestales que han deteriorado la calidad del aire en Estados Unidos, incluso durante el Mundial de Futbol.

“¿Qué prefieres, la lechuga o el humo? Creo que yo prefiero el humo”, ironizó Trump, explicando que ya habló con el gobierno canadiense para que “hagan algo” respecto a los incendios.

Brote de ciclosporiasis se expande a nueve estados

El brote de ciclosporiasis, infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y conocida popularmente como “diarrea explosiva”, se ha convertido en el más grande registrado en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que ya hay 11,573 casos posibles en todo el país, con contagios confirmados en nueve estados.

A los casos previamente reportados en Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental y Michigan, este último con 7,664 infecciones, se sumaron ahora Illinois, Kansas, Oklahoma y Pennsylvania. El brote se ha extendido rápidamente y las autoridades reconocen que la cifra real de enfermos podría ser aún mayor, dado que cerca de 40 estados investigan posibles infecciones.

El reporte de los CDC indicó que 1,947 personas infectadas declararon haber estado expuestas a Taco Bell en los estados afectados, además de pacientes en otras regiones que viajaron a zonas con brotes.

Las autoridades federales vinculan el brote principalmente con lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, México, distribuida por la compañía Taylor Farms a restaurantes como Taco Bell. Sin embargo, la Secretaría de Salud de México informó que los análisis realizados en la planta de Taylor Farms arrojaron resultados negativos.

Algunos estados, como Carolina del Norte, investigan otras posibles fuentes, incluyendo cilantro y perejil, tras detectar casos que no parecen estar relacionados con el brote vinculado a Taco Bell.