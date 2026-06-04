Ganaderos mexicanos tienden la mano a EU para combatir gusano barrenador

La CNOG llamó a impulsar una respuesta binacional coordinada México - Estados Unidos ante la confirmación de un caso activo de Gusano Barrenador del Ganado en el sur de Texas.

En un comunicado de prensa, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), expresó su solidaridad con los productores pecuarios y autoridades sanitarias estadounidenses y reiteró su disposición plena para colaborar en la vigilancia, contención y erradicación de la plaga, objetivo que ambos países comparten.

Recordó que el Gusano Barrenador del Ganado no se transmite a través de la carne y no representa riesgo para la inocuidad alimentaria ni para el consumidor, “el abasto de carne es seguro”.

Manifestó que la aparición del parásito en territorio de Estados Unidos pone en evidencia que el reto sanitario es de naturaleza regional y compartida, y que su atención exige mecanismos conjuntos de vigilancia epidemiológica, dispersión de mosca estéril, monitoreo de fauna susceptible, trazabilidad y cooperación binacional.

El Gusano Barrenador del Ganado no se transmite a través de la carne y no representa riesgo para la inocuidad alimentaria ni para el consumidor. Especial

“Las ganaderías de ambos países están profundamente integradas, México ha representado alrededor del 62 por ciento de las importaciones estadounidenses de ganado en pie en años recientes.

El cierre prolongado ha tenido un costo considerable para el productor mexicano, del orden de 1.2 a 1.5 millones de cabezas anuales que no se exportan, con presión sobre los precios del ganado.

Del lado estadounidense, un brote únicamente en Texas se estima en afectaciones del orden de los mil 800 millones de dólares”, indicó.

La CNOG presidida por Homero García de la Llata, agregó que esta afectación es un interés y una responsabilidad compartida, por lo que propuso retomar la reapertura gradual que el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), estableció con anterioridad, iniciando por el corredor Sonora-Arizona (Agua Prieta-Douglas), identificado como el de menor riesgo.

Dijo que después se podría ir avanzando en una segunda fase hacia un programa piloto de reapertura para otros estados exportadores de ganado, con categoría de bajo riesgo y volumen acotado.