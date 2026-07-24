El Pentágono ha matado a por lo menos 13 mexicanos en botes

El diario Los Ángeles Times informó que por lo menos 13 ciudadanos mexicanos han muerto en ataques del Pentágono a presuntas lanchas que trafican drogas, pero sin presentar pruebas.

De acuerdo con una investigación del Times, "los ataques aéreos estadounidenses ya han alcanzado embarcaciones mexicanas que transportaban ciudadanos mexicanos en aguas internacionales frente a la costa del país (México)”, informó el diario.

“Esto incluye un ataque mortal del 16 de febrero contra los ocho hombres del estado de Nayarit”, en un bote en el Pacífico en aguas internacionales, pero frente a la costa nayarita.

Según informes del Times, “al menos otros cinco mexicanos han muerto en ataques de embarcaciones estadounidenses en otras partes de América Latina; estas son las bajas de la nueva campaña del gobierno de Trump contra los presuntos narcotraficantes”.

La destrucción del bote de pesca frente a Nayarit impactó a la comunidad de pescadores, de acuerdo con el diario.

“En pueblos como La Cruz de Huanacaxtle, la localidad al norte de Puerto Vallarta donde residían siete de los ocho hombres asesinados en febrero, los ataques han alarmado a los pescadores que se dedican a actividades legales, quienes ahora temen ser blanco de ataques por error”, informó.

El Times publicó sospechas de que los ocho hombres que perecieron en el ataque en febrero fueran traficantes, pero la única versión fue de un sacerdote que dijo que “conocían el riesgo”, sin mencionar el narcotráfico.

El Pentágono ha matado a 221 personas en 64 ataques desde el 2 de septiembre del 2025 cuando destruyó el primero bote como el que usan pescadores. A la fecha no ha presentado pruebas claras de que los botes fueran narcotraficantes.

“Las autoridades mexicanas afirman que también desconocen los detalles de los ataques. Moisés López Pedroza, portavoz de la Marina mexicana, declaró que solo podía confirmar que no se habían producido ataques dentro de la Zona Económica Exclusiva de su país, que se extiende 200 millas náuticas desde la costa mexicana”, dijo el Times.