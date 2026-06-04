Alerta binacional: regresa el gusano barrenador a EU tras brotes en México

El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmó ayer la detección del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) en un ternero de tres semanas de nacido en el condado de Zavala, Texas.

Las larvas (gusanos carnívoros que se alimentan de tejido vivo) fueron identificadas directamente en el cordón umbilical del animal, marcando el regreso de esta letal plaga a territorio estauunidense desde su erradicación en la década de los sesenta del siglo pasado.

Dudley Hoskins, subsecretario de Programas Regulatorios y de Mercadotecnia del USDA, declaró que la protección de la industria ganadera es un asunto de "seguridad nacional" de máxima prioridad.

De inmediato se activó el Protocolo de Respuesta, el cual contempla un cerco sanitario y zona de infestación de 20 kilómetros a la redonda del hallazgo, estrictas cuarentenas, control de movimiento de ganado y la dispersión urgente de cuatro millones de moscas estériles por vía aérea a la semana, además de cámaras de liberación terrestre para frenar la reproducción biológica del insecto. El USDA enfatizó que el suministro de alimentos, carnes y huevos comerciales se mantiene 100% seguro y supervisado.

El hallazgo en Texas ocurre a escasos días de que las autoridades mexicanas detectaran brotes en los estados fronterizos de Coahuila y Nuevo León. El reingreso del parásito Cochliomyia hominivorax a México —procedente de Centroamérica a finales de 2024— ha desatado una crisis que las autoridades federales no han podido contener.

Crisis en el sector ganadero y doméstico

De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la plaga ya se extendió a 26 estados de la República, acumulando 27 mil 449 animales infestados (entre ganado bovino, cabras, cerdos, equinos, mascotas y fauna silvestre) al corte del 2 de junio.

Actualmente, el estado de Puebla encabeza los focos activos en animales con 224 registros en municipios como Zacatlán y Tehuacán. Sin embargo, históricamente en el acumulado de este brote, Chiapas lidera con más de 5 mil 800 animales afectados, seguido de Oaxaca (2,778 casos) y Veracruz (2,499 casos).

El impacto en la salud pública es la faceta más preocupante del brote. La Secretaría de Salud (SSA) federal reportó que la miasis (infestación de larvas en tejidos vivos) en seres humanos aumentó 7.5% en la última semana, alcanzando un acumulado nacional de 371 personas afectadas en 21 estados del país.

La distribución de los casos humanos se concentra drásticamente en las siguientes entidades:

Chiapas. Líder nacional absoluto con 134 pacientes.

Veracruz. Ocupa el segundo sitio con 64 infectados.

Yucatán. Suma 33 casos acumulados.

Oaxaca. Registra 26 personas afectadas.

Guerrero. Cuenta con 23 pacientes.

En semanas recientes, la plaga alcanzó a las grandes urbes que albergarán el Mundial de Futbol, confirmándose los primeros casos en humanos en la Ciudad de México (con dos registros en la alcaldía Tlalpan), Jalisco y, más recientemente, Nuevo León, Guanajuato y Colima. Hasta el momento, el brote ya ha cobrado la vida de dos personas en el país a causa de las complicaciones de la infestación.

Las autoridades de salud recuerdan que el parásito entra por heridas expuestas o raspaduras, por lo que urgieron a la población a lavar y cubrir perfectamente cualquier lesión cutánea, vigilar rigurosamente a las mascotas y reportar de inmediato cualquier miasis sospechosa a las líneas de emergencia de Senasica.