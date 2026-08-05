Se agravan los conflictos diplomáticos de Brasil con Estados Unidos y Argentina

En sólo 24 horas, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva vio agravarse sus crisis diplomáticas con Estados Unidos y Argentina, a dos meses de los comicios en los que el mandatario izquierdista buscará la reelección.

El gobierno de Donald Trump revocó el martes la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, tras haber aplicado en julio dos rondas de aranceles a productos brasileños, lo que Lula denunció como intentos de interferencia política.

Brasil rebajó el martes su representación diplomática en Argentina al nivel de encargado de negocios, luego de que el ultraliberal presidente argentino Javier Milei llamara por segunda vez "ladrón" a Lula en pocos días.

Milei es un aliado de Trump, quien ha apoyado a varios candidatos de derecha victoriosos en recientes campañas electorales en países de América Latina, como Honduras o Colombia.

Para Brasilia, los dichos de Milei contra Lula son una tentativa de agradar a Washington, dijo a periodistas una fuente del gobierno.

Que nadie piense que va a poder entrometerse desde afuera" en las elecciones de octubre, afirmó este miércoles Lula en una entrevista con el canal digital Meteoro Brasil.

Al sancionar a la embajadora brasileña, el gobierno de Trump "tomó una actitud irresponsable, impensada, (...) totalmente innecesaria", agregó.

La medida no implica la expulsión de la representante diplomática, aunque si sale de Estados Unidos no podrá regresar.

Lula arrastra tensiones con Washington desde 2025, cuando Trump impuso aranceles a Brasil -luego suspendidos en buena medida- en represalia por un juicio por golpismo que terminó con el expresidente Jair Bolsonaro preso.

Bolsonaro es el padre del principal rival de Lula en los comicios de octubre, Flávio Bolsonaro.

Urnas electrónicas

Brasilia negó en julio las visas a dos funcionarios estadounidenses "que vendrían para entrometerse y fiscalizar e investigar las urnas brasileñas", dijo Lula este miércoles.

Una fuente diplomática brasileña dijo a la AFP que "llamó la atención" que esas visas se pidieran un día antes de que Flávio Bolsonaro cuestionara la fiabilidad del sistema electrónico de votación de Brasil, con planteamientos similares a los que llevaron a la inhabilitación política de su padre.

El Departamento de Estado ha desmentido intenciones de "socavar las elecciones" brasileñas y le reclama al gobierno de Lula que apruebe la nominación de un nuevo embajador estadounidense en Brasilia, argumento usado para revocar la visa de la representante brasileña en Washington.

Problemas de vecinos

Las relaciones también se tensaron con Argentina, cuyo primer socio comercial es Brasil.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, dijo el miércoles que tras "reiterados insultos y agresiones" de Milei al presidente Lula, el gobierno decidió rebajar las relaciones diplomáticas con Argentina.

Brasil y Argentina siempre han mantenido excelentes relaciones (...) que, lamentablemente, intentaron destruir en este momento", dijo Vieira en una entrevista al medio argentino Perfil, de la que se publicaron extractos en la cuenta en Instagram de la cancillería.

Una fuente diplomática brasileña dijo a la AFP que la nueva situación se mantendrá "mientras persistan los ataques a las instituciones democráticas brasileñas".

Brasil llamó en julio a consultas a su embajador en Argentina, luego de que Milei se refiriera a Lula como "ladrón" y "presidiario" durante el lanzamiento de la candidatura de su aliado Flávio Bolsonaro en Sao Paulo.

El presidente argentino reiteró el domingo esos calificativos en una entrevista con LN+, por lo que Brasilia decidió por ahora no volver a enviar a su embajador a Buenos Aires.

La cancillería argentina afirmó el martes que Brasil le pidió retirar a su embajador en Brasilia, aunque una fuente diplomática brasileña dijo que esa decisión cabe al gobierno argentino.

Lula mantiene una fría relación con Milei desde que el ultraliberal asumió en Argentina en 2023. Al frente de dos países vecinos y socios estratégicos en el Mercosur, nunca han tenido una cita bilateral.