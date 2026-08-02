Milei reitera acusaciones contra Lula: "es un ladrón, es un corrupto"

El presidente de Argentina, Javier Milei, reiteró este domingo sus acusaciones sin presentar pruebas contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de "ladrón" y "corrupto", una semana después de que sus declaraciones provocaran una crisis diplomática entre ambos países.

"Es un ladrón, es un corrupto, fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, por lo cual también es cierto lo de presidiario, y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente", dijo el mandatario en una entrevista con LN+.

"La pregunta es, ¿mentí?", añadió Milei al ser consultado por haber calificado a Lula de "ladrón", aunque sin nombrarlo, durante la oficialización de la candidatura del derechista Flávio Bolsonaro para enfrentar al actual presidente de Brasil en las elecciones de octubre.

Las declaraciones de Milei en Sao Paulo desencadenaron una crisis diplomática que comenzó con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Argentina por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino.

Brasil también convocó al embajador argentino para transmitirle su "repulsa" y pedir explicaciones por las "agresiones" del presidente Milei contra Lula y contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.

Durante la semana, Argentina intentó disminuir la tensión diplomática.

El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, subrayó que no existe intención de romper relaciones con Brasil, principal socio comercial de su país.

Sin embargo, este domingo Milei reiteró sus declaraciones y volvió a acusar, sin presentar pruebas, a Lula de "interferencia política" en Argentina y en la región.

A sus 80 años, Lula oficializó este domingo su candidatura para buscar un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre.

Por su parte, Milei, aunque no ha anunciado oficialmente su candidatura, ha intensificado su discurso de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Durante la entrevista afirmó en varias ocasiones que, de buscar la reelección, "solo compite consigo mismo", al destacar los resultados de su administración.

Milei ha aplicado fuertes recortes al gasto público que, según su gobierno, permitieron reducir la inflación —de 161% interanual al asumir el poder a 33.5% en la actualidad—, aunque también han impactado el empleo, la actividad industrial y el consumo.

En otro momento de la entrevista, el mandatario criticó al socialismo y cuestionó políticas migratorias aplicadas en Europa, en particular las relacionadas con la crisis en la ciudad autónoma española de Ceuta.

También acusó, sin presentar pruebas, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de nacionalizar inmigrantes para obtener apoyo electoral.

En España, los ciudadanos eligen a los integrantes del Congreso de los Diputados, y posteriormente ese órgano designa al presidente del Gobierno.

España informó este domingo que al menos 72 personas murieron al intentar cruzar desde Marruecos.

La crisis migratoria en Ceuta ha generado tensiones políticas en Europa, donde algunos gobiernos han cuestionado las políticas españolas de regularización de migrantes.

Milei aprovechó el tema para reiterar su postura de que los inmigrantes deberían pagar algunos servicios públicos en los países que los reciben.