Ceuta alerta que la atención a menores migrantes ya es "insostenible" tras la crisis fronteriza

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertó el miércoles de que la cantidad de menores migrantes que quedan en este enclave español en el norte de África tras la crisis migratoria es "insostenible" y reclamó ayuda del gobierno.

Unos 72 mil migrantes entraron la semana pasada a Ceuta, la gran mayoría a nado o a pie, de los que alrededor de 70 mil ya regresaron a la vecina Marruecos, según cifras españolas.

El masivo ingreso irregular dejó al menos 78 muertos, después de la recuperación de un cuerpo a última hora del miércoles, informaron autoridades judiciales españolas.

Entre los que permanecen en Ceuta hay cientos de menores no acompañados.

La ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2 mil 600% por encima de su capacidad crítica", advirtió Vivas a la televisión pública RTVE, y cifró en 1.100 los atendidos actualmente.

"Es una situación absolutamente insostenible", agregó el presidente ceutí, miembro del Partido Popular, principal formación opositora al gobierno español que preside el socialista Pedro Sánchez.

Grupos de jóvenes migrantes seguían deambulando por las calles de Ceuta el miércoles, reuniéndose en parques y playas mientras las autoridades trabajaban para identificarlos y alojarlos, constató un periodista de la AFP.

"Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación", indicó de su lado el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez.

Vivas, que aseguró que Ceuta sigue "con el alma en vilo", pidió auxilio al resto de España.

El Ministerio de Juventud e Infancia de España anunció una financiación de emergencia de 25 millones de euros (29 millones de dólares) para Ceuta a fin de ayudar a que este diminuto territorio de 84 mil habitantes pueda atender a los menores.

De acuerdo con la legislación española, las comunidades autónomas deben auxiliar a acoger a menores procedentes de zonas en situación de tensión extraordinaria. Pero esta norma topa con la reticencia de algunas regiones donde el Partido Popular gobierna en coalición con la formación ultraderechista Vox, contraria a esta acogida y restrictiva en cuestiones de migración.

"El Partido Popular y los gobiernos gobernados por el Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto", subrayó sin embargo el vicepresidente primero del gobierno español y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la televisión pública.

El Gobierno español analiza nuevas medidas para apoyar a Ceuta tras la llegada masiva de migrantes. AFP

Preguntado sobre una posible falta de previsión, de la que algunas voces acusan al ejecutivo nacional, Cuerpo destacó la "excepcionalidad" de lo ocurrido.

Vivas afirmó, sin embargo, que días antes de la crisis alertó al gobierno central de que "se estaba produciendo un intenso flujo de entradas en Ceuta" e incluso llegó a pedir la declaración de emergencia nacional que, según contó, el ejecutivo rechazó porque "no era jurídicamente factible".

"Dimos indicaciones suficientes para poner de manifiesto que la situación se estaba tensionando mucho y que se requería la adopción de medidas excepcionales", lamentó.