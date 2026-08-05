México y Argentina firman convenio de cooperación científica y posgrados de excelencia

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) de México y la Universidad de Buenos Aires (UBA) de Argentina suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer la cooperación académica, la investigación científica y la formación de estudiantes de posgrado en disciplinas estratégicas. El acuerdo busca potenciar las capacidades de ambas naciones a través de mecanismos de investigación conjunta y movilidad académica internacional.

La firma del documento se llevó a cabo en el marco de la gira de trabajo encabezada por la subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secihti, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, quien estuvo acompañada por la embajadora de México en Argentina, Lilia Eugenia Rossbach Suárez, y por el rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi.

El instrumento legal prevé la articulación de proyectos en áreas prioritarias como la soberanía alimentaria, la ingeniería biomédica, la transición energética, la electromovilidad y las tecnologías aplicadas a la salud.

El convenio impulsará directamente la oferta educativa en programas de maestría y doctorado en áreas como arquitectura, urbanismo, agronomía, ingeniería, ciencias económicas, farmacia y bioquímica.

Mediante este esquema, las personas becarias de la Secihti podrán ingresar a la institución argentina beneficiándose de apoyos institucionales y esquemas preferenciales de exención parcial o total de matrícula, al tiempo que la Secretaría mantendrá el otorgamiento de sus becas para estudios en el extranjero.

Las autoridades formalizaron mecanismos institucionales de seguimiento académico y de protección a la propiedad intelectual. "Con esta alianza México y Argentina reafirman su compromiso con la cooperación científica internacional como un instrumento para fortalecer la educación superior, la investigación científica, la movilidad académica y la generación de conocimiento orientado a atender desafíos comunes de la región", señalaron las instituciones tras la concertación del acuerdo.