Trump vuelve a cargar contra Canadá y México en medio de la revisión del T-MEC

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su discurso comercial contra algunos de los principales socios económicos de su país y calificó de “repugnante” al liderazgo de Canadá, además de acusar a México, China, Japón, Corea del Sur y Alemania de haberse aprovechado durante años de la economía estadunidense mediante la imposición de aranceles.

Durante un acto celebrado en Las Vegas, el mandatario aseguró que esas naciones obtuvieron ventajas comerciales a costa de Estados Unidos, aunque sostuvo que esa situación cambió con la política económica impulsada por su administración.

Nos han perjudicado durante años con aranceles impuestos por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, por todos. Canadá. Canadá es repugnante. Sí, sí lo son. Son repugnantes. Me encanta su gente, pero es repugnante. Un liderazgo repugnante. Y México. Todos lo hicieron”, declaró Trump.

El republicano afirmó que su estrategia comercial ha revertido esa relación y aseguró que ahora son otros países los que enfrentan las consecuencias de las medidas adoptadas por Washington.

Las declaraciones se producen mientras Estados Unidos, México y Canadá mantienen conversaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo que Trump ha criticado en repetidas ocasiones y al que incluso ha calificado como “el peor tratado comercial de la historia”.

El mandatario ha convertido los aranceles en uno de los principales ejes de su segundo mandato, argumentando que durante décadas los socios comerciales de Estados Unidos obtuvieron ventajas injustas sobre la mayor economía del mundo.

Nuevos aranceles y críticas contra México

Además de sus señalamientos durante el evento en Las Vegas, Trump reiteró que México forma parte de los países que, a su juicio, utilizaron políticas comerciales para perjudicar a Estados Unidos.

Respecto a México, el presidente sostuvo que, junto con otras potencias comerciales, el país aplicó durante años medidas que afectaron a la economía estadounidense.

El pasado 23 de julio, la administración Trump anunció aranceles generalizados de entre 10 y 12.5 por ciento para 60 socios comerciales, tras una investigación en la que acusó a diversos países de permitir el suministro de productos elaborados con trabajo forzado.

En el caso de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que las exportaciones que cumplen con las reglas del T-MEC conservarán el beneficio de ingresar al mercado estadounidense sin aranceles.

De acuerdo con el funcionario, alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas continuará con arancel cero, mientras que el resto seguirá sujeto al esquema vigente bajo la legislación comercial estadounidense.

La política arancelaria de Trump también enfrenta oposición dentro de Estados Unidos. Un grupo de 25 estados gobernados por demócratas presentó una demanda contra el gobierno federal al considerar que el presidente excedió sus facultades constitucionales al imponer nuevos gravámenes sin autorización del Congreso.

Las críticas del mandatario hacia México también se intensificaron recientemente luego de que compartiera en su red Truth Social una columna del comentarista Bill O'Reilly, quien sostuvo que México "no es amigo de Estados Unidos" y cuestionó la estrategia del gobierno mexicano en temas como seguridad, combate al narcotráfico y cooperación bilateral.