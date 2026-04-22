¡Peso, con leve depreciación! Precio del dólar hoy 22 de abril de 2026

El peso mexicano registra una ligera depreciación este miércoles, arrastrado por la cautela de los inversionistas frente a la persistente incertidumbre geopolítica generada por el conflicto en Medio Oriente.

Tipo de cambio: Dólar vs. peso

En la apertura de la jornada, la divisa mexicana cotizaba en 17.31 unidades por dólar, manteniéndose casi sin cambios frente al precio de referencia de 17.3210 registrado al cierre del martes.

Esta falta de rumbo claro en los mercados cambiarios también se reflejó en el índice dólar —el cual mide la fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de las principales monedas— que apenas mostraba variaciones leves.

¿Qué factores están afectando al peso mexicano hoy?

La presión sobre los mercados emergentes y el tipo de cambio responde principalmente a tres factores en el panorama internacional:

Incertidumbre diplomática: Tras el anuncio realizado en la víspera por el presidente Donald Trump sobre una extensión al alto al fuego, aún no está claro si Israel y sus contrapartes en la región aceptarán el acuerdo, dejando las perspectivas de paz en el aire.

Tras el anuncio realizado en la víspera por el presidente Donald Trump sobre una extensión al alto al fuego, aún no está claro si Israel y sus contrapartes en la región aceptarán el acuerdo, dejando las perspectivas de paz en el aire. Bloqueo en el estrecho de Ormuz: Esta crucial ruta marítima para el comercio mundial permanece prácticamente bloqueada.

Esta crucial ruta marítima para el comercio mundial permanece prácticamente bloqueada. Aumento de hostilidades: La tensión se elevó en las últimas horas tras reportarse que tres buques comerciales fueron alcanzados por disparos en la zona del estrecho.

Precio del dólar en bancos de México

Si necesitas realizar operaciones de compra o venta, así cotiza el dólar en México hoy 22 de abril de 2026 en las principales ventanillas bancarias este martes:

BBVA México - 16.48 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta.

- 16.48 pesos a la compra y 17.61 pesos a la venta. Banamex - 16.80 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta.

- 16.80 pesos a la compra y 17.76 pesos a la venta. Banorte - 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta.

- 16.15 pesos a la compra y 17.65 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 17.90 pesos a la venta.

*Tipo de cambio a las 10:50 horas

Con información de Reuters

vjcm