México necesita mejorar el clima para los negocios

México tiene que crear un plan de acción individual para que consolide su posición como un destino estratégico para la inversión global, eso incluye reformas estructurales y facilitación de hacer negocios, afirmó Eduardo Pedrosa, secretario ejecutivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“No se trata de que la APEC le diga a México qué hacer, sino lo que México quiere demostrar y lograr los objetivos mediante sus acciones”, dijo en entrevista con Excélsior.

El directivo identificó que el hecho de que México sea la sede del Foro de la APEC en 2028 será una oportunidad definitiva para que el país demuestre su capacidad de atraer capitales asiáticos mediante la estabilidad institucional.

“Es un momento crucial para el liderazgo por lo que México, con sus características únicas, sus inquietudes y las de su gente puede incorporarse a la agenda de APEC".

Agregó que la certidumbre en las reglas del juego es una de las principales demandas de los inversores transpacíficos, por lo que la transparencia es el eje que definirá el flujo de capitales. “México debe analizar qué buscan los inversionistas asiáticos, qué necesitan en términos de transparencia, estabilidad, fuerza laboral, talento humano, calidad de sus instituciones, etcétera, más allá de sólo la posición estratégica que tiene el país”.

Indicó que por ello el horizonte a 2028 obliga al Estado Mexicano a realizar un ejercicio de introspección sobre su marco regulatorio y facilidad operativa. Agregó que si bien APEC no impone leyes, sí ofrece un espejo de las mejores prácticas internacionales.

"2028 representa una oportunidad tan importante para que México mire hacia el futuro, para pensar y demostrar al mundo lo que México está haciendo en términos de transparencia, un entorno de inversión estable”.

Oportunidades

Pedrosa también apuntó que México no sólo tiene oportunidad de atraer capitales sino de consolidarse como un gran jugador en el mercado asiático. “Puede vender bienes de consumo, por ejemplo, refrigeradores, teléfonos celulares México es un gran productor y está integrado a la cadena de suministro de Norteamérica. También puede vender servicios y turismo. Se trata de economías enormes con poblaciones muy grandes”.

Sobre la intención de Estados Unidos y México de crear, junto con Canadá, un gran bloque regional y depender menos de Asia, el secretario ejecutivo de la APEC mencionó que hoy es muy difícil depender de uno o dos socios comerciales por lo que si surgen otras tensiones políticas, económicas, o nuevas pandemias, es más fácil trabajar con diferentes regiones.