Telcel dio a conocer que brindará MB adicionales de navegación por internet a los usuarios afectados el pasado viernes 20 de noviembre.

“(Telcel) realizará una bonificación voluntaria y de forma automática a los usuarios de prepago y pospago que resultaron afectados por la falla registrada el pasado viernes 20 de noviembre”, detalló la empresa en un comunicado.

La compensación radica en 300 MB para usuarios de prepago y 500 MB a los clientes de pospago.

Telcel explicó que la falla se presentó durante los trabajos de ampliación de capacidad de su red, la cual afectó el servicio de algunos usuarios en localidades de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y el Estado de México.

“Una vez identificada y solucionada la causa del incidente, el servicio fue restablecido de manera gradual”, agregó el operador de telefonía móvil.

Los usuarios compensados obtendrán los MB en los próximos días y serán notificados mediante un mensaje de texto (SMS).

“En ambos casos, los usuarios afectados recibirán la bonificación, que tendrá una vigencia de 30 días naturales, sin necesidad de realizar ningún trámite”, indicó Telcel.

La empresa subrayó que “ofrece disculpas por los inconvenientes ocasionados, agradece la confianza y preferencia de sus usuarios y reitera su compromiso de continuar invirtiendo en su red para brindar un servicio de calidad”.

Falla regional

El viernes pasado, usuarios de Telcel compartieron en redes sociales que tenían problemas al usar su red de telefonía móvil.

De acuerdo con datos de Downdetector, ese día 69% de las quejas se relacionaron con problemas en la señal de telefonía móvil, 17% por el servicio de internet móvil y 13% por las fallas en llamadas de voz.

“Derivado de trabajos de incremento de capacidad en nuestra red, se registró una falla que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada. El origen de la falla fue resuelto de inmediato”, aseguró Telcel en su momento.

Además, señaló que, por la congestión provocada por los intentos de llamada, los usuarios que experimentaron intermitencias verían restablecido el servicio de forma gradual.

Por otra parte, la empresa mencionó a Excélsior que “Telcel experimentó una degradación en algunas localidades de la región 9, por lo que se ha presentado intermitencia en el servicio”.

Al tercer trimestre de 2026, Telcel cuenta con 81.8 millones de clientes en el país, con lo que la empresa se mantiene con la mayor cuota de mercado.

Los datos más recientes de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) al tercer trimestre de 2025 indican que Telcel tiene 57.9% del total de líneas activas, AT&T cuenta con 16.4%, Telefónica Movistar suma 14% y Bait alcanza 7 por ciento.