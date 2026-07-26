Sector vivienda: GDC Desarrollos fortalece la confianza para invertir.

En un mercado inmobiliario donde los compradores analizan con mayor detalle la solidez de las desarrolladoras antes de adquirir una vivienda, GDC Desarrollos destacó que la construcción responsable, el cumplimiento de la normatividad y la calidad de los materiales se han convertido en factores clave para brindar mayor certeza patrimonial.

Para GDC Desarrollos, la confianza del comprador comienza desde la planeación de cada proyecto y se fortalece durante todo el proceso constructivo mediante estándares técnicos, cumplimiento legal y un enfoque orientado a desarrollar vivienda que conserve su valor a largo plazo.

Comprar un departamento representa una de las decisiones patrimoniales más importantes para una familia. Por ello, nuestro compromiso comienza desde la planeación del proyecto y continúa durante todo el proceso constructivo, siempre bajo estándares de calidad y cumplimiento normativo", afirmó Santiago Morales Broc, director general de GDC Desarrollos.

La empresa explicó que todos sus proyectos, tanto en preventa como de entrega inmediata, se desarrollan bajo un estricto cumplimiento de las disposiciones legales y de los procesos técnicos requeridos, con el propósito de contribuir de manera responsable al desarrollo urbano de la Ciudad de México.

Este enfoque busca ofrecer a los compradores mayor confianza al momento de invertir en una vivienda respaldada por procesos constructivos que priorizan la calidad y el cumplimiento normativo.

GDC Desarrollos

La desarrolladora señaló que sus proyectos buscan integrarse de forma armónica al entorno donde se construyen, respetando las características de cada zona y ofreciendo espacios funcionales, seguros y diseñados para responder a las necesidades actuales de los residentes.

Uno de los principales diferenciadores de la empresa es ofrecer una garantía de tres años por vicios ocultos, un respaldo que refleja la confianza en sus procesos constructivos y en la calidad de las viviendas que entrega.

La confianza no se obtiene únicamente con un buen diseño o una buena ubicación. También se construye respondiendo por la calidad de cada proyecto una vez que ha sido entregado al cliente", señaló Morales Broc.

GDC Desarrollos indicó que la selección de materiales constituye un elemento fundamental para preservar el valor de cada inmueble. Entre los acabados que incorpora en sus desarrollos se encuentran cubiertas de cuarzo y granito, madera de ingeniería, pisos SPC de alta resistencia y detalles en mármol, materiales que combinan durabilidad, funcionalidad y una estética contemporánea.

EL DATO

Ubicaciones

Los desarrollos se ubican en alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.