¡Peso, con pocos cambios! Precio del dólar hoy 24 de julio de 2026

El peso mexicano opera con estabilidad frente al dólar estadounidense, en un escenario donde los inversionistas globales mantienen una postura de cautela. El comportamiento de la divisa local está directamente influenciado por el escalamiento de las tensiones en Medio Oriente y el desarrollo de las complejas negociaciones para la modernización del T-MEC .

¿En cuánto cotiza el dólar hoy en México?

Al inicio de la jornada financiera, la divisa mexicana ( MXN= ) registraba una cotización de 17.4908 unidades por dólar , lo que representa un avance marginal del 0.06% .

Tipo de cambio (USD/MXN): 17.4908, +0,06%.

17.4908, +0,06%. Índice Dólar (DXY): Sin cambios significativos, estable.

Sin cambios significativos, estable. Tensión geopolítica: Mar Rojo / Irán, alta.

Este comportamiento lateral se alinea con el desempeño del índice dólar , el cual muestra pocos cambios frente a la cesta de las principales monedas del mundo.

Conflicto en el mar Rojo enfría el apetito por riesgo

El mercado cambiario opera bajo la sombra de nuevos riesgos geopolíticos. La atención de los operadores se volcó hacia el mar Rojo —una arteria crítica para el comercio energético global— tras el ataque contra dos petroleros saudíes perpetrado por rebeldes hutíes.

En respuesta, Estados Unidos ha amenazado con acciones militares directas contra Irán y las milicias hutíes, elevando la volatilidad en las materias primas y reduciendo la disposición de los mercados hacia activos de mayor riesgo, como las monedas emergentes.

Negociaciones del T-MEC: Trabas en sector automotriz

En el plano interno y regional, el tipo de cambio también asimila las novedades en la agenda comercial con Norteamérica:

Discrepancias clave: Las reuniones bilaterales de esta semana entre funcionarios de Estados Unidos y México pusieron de manifiesto desacuerdos significativos sobre las normas de origen del sector automotriz.

Próxima cita: Ambas delegaciones acordaron volver a la mesa de negociación en septiembre para celebrar una cuarta ronda de conversaciones formales.

Esta pausa prolongada en los acuerdos mantiene una dosis de incertidumbre sobre el futuro de las reglas comerciales de la región, factor que frena compras especulativas a favor de la moneda mexicana.

Mientras el billete verde no muestre rupturas claras a nivel internacional, se prevé que el peso mexicano mantenga un rango de flotación estrecho alrededor de las 17.49 unidades, atento a nuevos comunicados sobre el conflicto petrolero en Oriente Medio o declaraciones adicionales de los negociadores del T-MEC.

Dólar hoy a peso mexicano del 24 de julio de 2026

El precio del dólar hoy 24 de julio de 2026 en bancos de México* arranca en:

BBVA México - 16.60 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta.

- 16.60 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta. Banamex - 16.90 pesos a la compra y 17.88 pesos a la venta.

- 16.90 pesos a la compra y 17.88 pesos a la venta. Banorte - 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta.

- 16.30 pesos a la compra y 17.80 pesos a la venta. Banco Afirme - 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

- 16.40 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta. Scotiabank - 17.00 pesos a la compra y 18.00 pesos a la venta.

Al momento Dólar en México Actualizado: 24 de julio de 2026 • 10:35 hrs BBVA México Compra $16.60 Venta $17.74 Banamex Compra $16.90 Venta $17.88 Banorte Compra $16.30 Venta $17.80 Banco Afirme Compra $16.40 Venta $18.00 Scotiabank Compra $17.00 Venta $18.00

*Tipo de cambio a las 10:35 horas

Con información de Reuters