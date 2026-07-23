GDC Desarrollos: las familias priorizan seguridad, funcionalidad y calidad de vida al elegir vivienda

Elegir una vivienda dejó de ser una decisión basada únicamente en el precio o la ubicación. Para un número creciente de familias, aspectos como la seguridad, la funcionalidad de los espacios y la calidad de vida tienen un peso cada vez mayor al momento de adquirir un inmueble.

De acuerdo con GDC Desarrollos, esta evolución en las preferencias de los compradores ha impulsado el desarrollo de proyectos residenciales que integran distribuciones eficientes, amenidades y ubicaciones estratégicas para responder a las nuevas dinámicas familiares.

Hoy las familias analizan muchos más factores antes de tomar una decisión. Buscan viviendas donde puedan desarrollarse a largo plazo, sentirse seguras y encontrar espacios que realmente respondan a su estilo de vida", explicó Santiago Morales Broc, director general de GDC Desarrollos.

Espacios diseñados para responder a nuevas necesidades

Uno de los elementos que ha cobrado mayor relevancia es la distribución inteligente de los departamentos, que permite aprovechar mejor cada metro cuadrado y facilitar la convivencia entre áreas destinadas al trabajo, el descanso y la vida familiar.

A ello se suman características como la iluminación natural, la ventilación cruzada y soluciones de almacenamiento que contribuyen a hacer más práctica la rutina diaria.

Las amenidades fortalecen la experiencia de vivir

Además del interior de la vivienda, las familias consideran cada vez más el entorno que ofrece un desarrollo residencial. Jardines, gimnasios, áreas infantiles y rooftops forman parte de los espacios que contribuyen al bienestar y a la convivencia cotidiana.

La vivienda ya no termina en la puerta del departamento. Las personas buscan comunidades donde también puedan hacer ejercicio, convivir con sus hijos o disfrutar tiempo al aire libre sin salir del desarrollo", señaló Morales Broc.

Seguridad y ubicación siguen siendo factores decisivos

La seguridad permanece entre los principales criterios de compra. Por ello, los desarrollos incorporan vigilancia permanente, accesos controlados, circuito cerrado de televisión e iluminación en áreas comunes para ofrecer mayor tranquilidad a los residentes.

La ubicación también continúa siendo un elemento determinante. La cercanía con escuelas, hospitales, parques, centros comerciales y vialidades principales facilita las actividades diarias y reduce los tiempos de traslado.

En respuesta a estas tendencias, GDC Desarrollos desarrolla proyectos residenciales en distintas zonas estratégicas de la Ciudad de México, como Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, además de participar en diversos desarrollos en otras ciudades del país.

La empresa mantiene opciones tanto en preventa como de entrega inmediata para quienes buscan adquirir su primera vivienda, invertir en bienes raíces o mudarse en el corto plazo.