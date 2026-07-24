¿El Mundial vació tu cartera? Así recuperas el control de tus finanzas.

La fiesta futbolera llegó a su fin y, tras semanas de reuniones, festejos y gastos extraordinarios, es momento de que el presupuesto regrese a la cancha con un plan de juego claro.

De acuerdo con un estudio de consumo elaborado por la firma Kantar, el 43% de los aficionados incrementó su gasto en la compra de productos y contratación de servicios durante el torneo.

El análisis detalla que botanas como las palomitas (76%), la carne asada (47%), así como el refresco y la cerveza, impulsaron este consumo, principalmente dentro del hogar.

Ante este panorama, retomar la estabilidad financiera es un objetivo alcanzable mediante una estrategia ordenada.

De acuerdo con Banco Ualá, el primer paso para reestructurar el presupuesto y optimizar los recursos es organizar tus finanzas. Las herramientas digitales permiten clasificar gastos en entretenimiento o comida de forma automática.

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Es clave revisar las suscripciones en desuso y utilizar las tarjetas de crédito con base en compras planeadas.

También considera que en lugar de guardar lo que sobra al final del mes, se sugiere separar un porcentaje del ingreso al recibirlo y colocarlo en una cuenta que genere rendimientos. Esto fortalece la construcción de un fondo para imprevistos.

Para mantener un plan sostenible, una opción funcional es aplicar la regla 50/30/20: destinar 50% de los ingresos a gastos esenciales, 30% a gastos personales y 20% al ahorro, inversión o pago de deudas.

Será indispensable que diseñes un plan de pago de deudas. Ordena tus compromisos pendientes en una lista. Anote el monto total, la tasa de interés y el pago mínimo exigido para identificar la opción más viable de saldar en primer lugar.

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Considera aplicar el método bola de nieve. Esta estrategia consiste en cubrir los pagos mínimos de todas las deudas para evitar recargos, mientras destina cualquier monto adicional a liquidar el compromiso más pequeño. Al eliminarlo, ese dinero se suma al siguiente pago, lo que acelera la liquidación total.

La emoción de vivir una gran temporada de fútbol no tiene por qué comprometer nuestra estabilidad financiera. Lo importante es contar con herramientas que nos permitan entender en qué estamos gastando, retomar el control del presupuesto y convertir el ahorro en un hábito constante", destacó Adriana Gutiérrez, responsable del Área de Medios de Pago en Ualá.

Gutiérrez añadió que la tecnología actual facilita la administración del dinero, al tiempo que permite automatizar el ahorro y poner los recursos a trabajar para cumplir metas de forma sencilla.

Finalmente, la clave para ganar el partido a las deudas radica en aprovechar ingresos extra para el fondo de emergencias, evitar compras innecesarias y utilizar plataformas digitales integrales para mantener la disciplina financiera.