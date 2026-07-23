Negociación del T-MEC: México mantiene ventajas arancelarias.

En medio de la tercera ronda de conversaciones para revisar el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno de Donald Trump anunció aranceles a 60 países incluida la economía mexicana, por una investigación bajo la sección 301 por trabajo forzoso.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, explicó que para el caso particular de México, el nuevo anuncio mantiene la exención de arancel a exportaciones que cumplan con las reglas del T-MEC.

En virtud de lo anterior, alrededor del 85% de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuarán con arancel cero. El 10% que se prevé para México bajo la sección 301 es el mismo 10% que teníamos hasta hoy bajo la sección 122. Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”.

La tercera ronda de conversaciones se celebró en la ciudad de México; en el encuentro, la delegación estadounidense comunicó que -como parte una política comercial global y por un tema de normativas internas- a partir de este 24 de julio de 2026 se sustituiría los aranceles a 60 países, incluyendo México, que había impuesto bajo la sección 122 por aranceles basados en la sección 301 sobre trabajo forzado.

La administración Trump impuso aranceles adicionales del 10% a bienes de catorce socios comerciales, entre ellos México, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, mientras que a 46 economías restantes se les ha aplicado una tasa del 12.5 por ciento”, se reveló.

Así, los bienes que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedan exentos de estos nuevos aranceles de la Sección 301. Es decir, con ello el 85% de las exportaciones se mantienen con un arancel de 0%.

La medida también excluye las mercancías sujetas a los aranceles de la Sección 232 (acero, aluminio y autos), los materiales informativos, las donaciones y el equipaje de pasajeros, así como productos considerados materias primas críticas.

Marcelo Ebrard, dijo que “no vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy”.

Aseguró que México ya había sido informado por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), previo y durante las conversaciones para la revisión del T-MEC.

Avances en acero y aluminio

En un comunicado, la dependencia reveló que las conversaciones de esta tercera ronda fueron constructivas y arrojaron avances en temas como acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia.

Además, ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones en la primera quincena del mes de septiembre, para continuar avanzando en la revisión del T-MEC.

Todo con el objetivo de avanzar hacia el fortalecimiento de la seguridad económica y competitividad de América del Norte en beneficio de los trabajadores y empresas de la región.