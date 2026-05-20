México tiene potencial para desarrollar combustibles sostenibles para aviones

El presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Transformación Energética, Israel Hurtado, explicó para Imagen Radio que el Estudio SAF busca aportar información técnica y estratégica para impulsar el desarrollo de Combustibles Sustentables para la Aviación (SAF, por sus siglas en inglés) en México.

Señaló que el SAF representa una alternativa viable para reducir las emisiones del sector aéreo y que, hasta ahora, en el país no se había comenzado a incorporar de manera significativa esta tecnología. El estudio, dijo, reúne los datos necesarios para que autoridades, empresas e inversionistas puedan avanzar en su implementación.

Hurtado indicó que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) ya trabaja en estos temas, al igual que diversas aerolíneas que han comenzado a involucrarse en el análisis y desarrollo de este tipo de combustibles.

Destacó que el aumento en los precios internacionales del petróleo ha encarecido la turbosina, lo que ha impactado en el costo de los boletos de avión. En ese contexto, el SAF se perfila como una opción competitiva y con beneficios ambientales.

Añadió que México cuenta con ventajas importantes para el desarrollo de esta industria, entre ellas su amplio potencial en energías renovables y la disponibilidad de recursos para producir combustibles sostenibles.